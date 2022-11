Pérez fue autocrítico sobre el momento que atraviesa el América

América de Cali terminó su preparación para recibir este domingo al Deportivo Pasto, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la fecha 3 del grupo B de los cuadrangulares finales de la liga colombiana. Sobre la actualidad del grupo, el extremo Juan David Pérez, habló del comienzo que han tenido en las dos fechas anteriores.

“La verdad un poco de impotencia, porque no hemos empezado como queríamos, por ahí encajado penales, errores que nos han costado mucho en el inicio de estos cuadrangulares. Lastimosamente no se han dado las cosas como las veníamos haciendo, pero todavía tenemos posibilidades. Quedan cuatro fechas en las que tenemos que jugarlas a muerte, salir a ganar en casa y de visitante, porque con 9 puntos va a ser muy difícil por cómo está la situación de los otros rivales”.



Añadió: “estamos esperando que va a plantear el profe para este nuevo partido y esperemos volver a esa identidad que caracterizó al América de Cali en la primera fase y volver a implementarla ahora en esta segunda instancia, en estos partidos que nos quedan”.



Piensa que el tema del grupo pasa principalmente en lo mental: “nos ha faltado es tranquilidad, por ahí hemos tenido un poco de desespero nos ha llevado a cometer errores, que en unos cuadrangulares no se pueden hacer. La verdad esperamos corregir eso de la mejor manera, esperamos estar concentrados como siempre lo hemos venido haciendo América de Cali. Aquí lo importante es sumar el fin de semana y en los partidos de visitante también, porque no tenemos otra opción”.



Comentó que la parte física no ha afectado mucho: “lo de América no pasa lo físico, porque hemos tenido a casi todo el equipo completo en su mayoría. Ahora lastimosamente lo de Sierra, pero creo que no es excusa. Este partido que pasó no contamos con suerte, el arquero de ellos también estuvo muy bien; con Águilas si tuvimos un erróneo partido en el cual despertamos un poco en el segundo tiempo. Pero no creo que pase por la parte física”.



Quiere recomponer el camino y se aferran a las posibilidades que les quedan: “estas finales era para estar concentrados, por ahí creo que no lo hemos tomado o visto de esa manera, nos ha fallado un poco la concentración, hemos encajado dos penales que nos han costado en estos momentos los puntos y clasificación. Esperemos llegar a esa concentración que veníamos teniendo en la parte defensiva y en el ataque pudiendo marcar”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15