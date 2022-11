Yerry Mina, antes y después de lesiones: un nivel en decadencia

El defensa central Yerry Mina ha sido uno de los futbolistas colombianos que más ha triunfado en el fútbol del exterior, pero desde su llegada a Europa empezó a vivir uno de los problemas más constantes de su carrera que son las lesiones.



Desde que Mina arribó a Everton en la temporada 2019, proveniente de Barcelona tras no engranar en el club azulgrana y en el conjunto inglés empezó a tener buenos números desde sus primeros partidos y más con la llegada de Carlo Ancelotti, con quien vivió un buen ambiente.



Sin embargo, tras dos primeras excelentes temporadas que le permitieron incluso ser jugador clave en la Selección Colombia, siendo en 2020 y 2021 sus mejores rendimientos, donde el defensor logró jugar en Premier League 29 y 24 partidos respectivamente en aquellos años.



Ese buen nivel hizo que Yerry Mina se convirtiera en el jugador favorito en zona defensiva para los técnicos de Everton, pero tras llegar la temporada 2021/22 y 2022/23, la continuidad del colombiano fue decayendo debido a las lesiones continuas que fue sufriendo de a poco.





En 2021 apenas Yerry Mina pudo disputar 13 partidos en Premier League y ahí empezó a decaer poco a poco, durando media temporada con actividad, aunque se le fue perdonando en aquel año por ser un jugador destacado y la confianza en que iba a llegar en buen nivel estaba latente.



A pesar de que no le llegó mucha crítica negativa, en la actual temporada 2022/23 comenzó muy mal y a partir de ahí ya los seguidores y exjugadores del club toffee no han aguantado las lesiones del colombiano que terminó volviéndose en un tema reiterativo.



En el partido contra Chelsea fue titular y de inmediato salió lesionado en el mes de agosto, es decir, en apenas una semana de haber iniciado temporada. Esa mala noticia generó dudas en Everton y lo tuvo alejado por medio campeonato.

Tras tres meses ausente, el colombiano apenas pudo regresar en partido de la EFL Cup contra Bournemouth, donde Frank Lampard le dio la confianza, pero el nivel del colombiano no fue el esperado y Yerry Mina terminó siendo fuertemente criticado.



Por ello, cuando todo parecía que iba a repetir de titular contra Bournemouth para darle más rodaje, Lampard decidió optar por otras soluciones y dejarlo en el banco de suplentes, confirmando que el colombiano ya no está para poder ser titular indiscutible en los toffees.



Ahora, Yerry Mina terminó con Everton la mitad de temporada con dos partidos disputados, uno en Premier League y el otro en Copa, pero con el parón de ligas europeas por el Mundial, espera prepararse mejor para llegar fuerte a los juegos de diciembre donde espera volver a convencer a Lampard.



De momento, las estadísticas de Yerry Mina en las últimas dos temporadas no es nada alentadora tras acumular apenas 15 partidos jugados en más de 40 partidos que ha disputado en Everton. El parón le podría beneficiar y emparejar la situación.