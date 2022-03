Osorio reveló detalles del clásico y algunas ofertas del exterior

América de Cali comenzó su preparación para una de las semanas más fundamentales de la temporada: tendrá la doble confrontación contra el Independiente Medellín por la Copa Sudamericana.



Este lunes el entrenador ‘escarlata’ atendió a los medios de comunicación de forma telemática para responder interrogantes sobre el buen momento que está teniendo el equipo y el juego que se viene este miércoles a nivel continental.

“Eso es producto del trabajo del día a día, los entrenamientos muy específicos guardándole fidelidad a uno de los principios de la periodización táctica, donde es lo que se ha venido haciendo, entrenar el juego a través del mismo. La toma de decisiones ha mejorado bastante, hay un margen aún más grande por mejorar. Tenemos que tener en cuenta la juventud de nuestros jugadores, porque más allá de la definición de Adrián y Alejandro, que son jugadores consolidados y experimentados, era mejorar en la macro, para en el juego generarles oportunidades”.



Valoró el trabajo de los más jóvenes en el clásico: “me gustaría valorar la eficacia y la eficiencia del equipo, pero el hecho de haber terminado jugando con jugadores de la cantera, con Brayan Medina, Edson Acevedo y Joider Micolta me llena de mucha alegría verlos progresar y que le están aportando el equipo profesional”.



Habló de la llave contra Medellín por la Copa: “no quiero causar más polémicas y debates, partidos de fútbol de 180 minutos no existen, son dos juegos de 90 minutos, uno en cancha de ellos y otro en la nuestra, a partir de ahí le damos consideración a otros factores, sí vale el gol en contra de visitante o no, eso no, creemos que hay 8 días para preparar los dos juegos, se viene el de miércoles, el fin de semana no hay juego y nuevamente regresamos con ellos acá. Nos vamos a enfocar en esos dos partidos”.



Mencionó lo comprometido que está el equipo: “necesitamos a todo el mundo en una buena salud, parece que así va a ser, Eber Moreno parece que va a estar con nosotros, para el segundo partido Deiner Quiñones y Daniel Hernández tal vez. Entramos en muy buen momento de espíritu de equipo, de ser combativos, disputar los juegos hasta el último minuto; el hecho de dos expulsiones no significa que Yaliston Martínez o Larry Angulo le hayan faltado a ese compromiso, son dos muy grandes profesionales, que se entregan al 100 y que el fútbol es eso, de contacto y en una cancha mojada a cualquiera le puede pasar”.



También aclaró los rumores que lo ubican en otros equipos: “trato de ser muy respetuoso y coherente a mi manera de trabajar. Cuando un club o una selección se nos acerca, normalmente lo mínimo que hago es aceptar un diálogo y entender de parte de ellos cuál es el proyecto deportivo y de acuerdo ahí, darles mi impresión si estoy interesado o no, y lo segundo es sí estoy disponible o no. Han llegado afortunadamente y gracias al de arriba muy buenas ofertas, pero cuando tomé la decisión de quedarme en Colombia, las decisiones no fueron solo en lo deportivo sino familiares, mis viejos todavía están vivos, los quiero disfrutar al igual que mi familia, la que yo forme, vivir en Colombia es extraordinario y pertenecer a un proyecto deportivo como América es de orgullo, estoy muy feliz acá, ilusionado y por ahora de mi parte no he pensado en abandonar el proyecto, por el contrario trato que todos los días nos comprometamos más”.





Juan Andres Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15