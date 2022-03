Santa Fe, los errores y la expulsión lo condenaron: el análisis

Santa Fe no encuentra aún el rumbo deseado. Un inicio que prometía, ha ido en constantes bajas y altas. La base del cuadro cardenal es interesante, posee jugadores importantes en varias de sus zonas. Sin embargo, el relevo ante las ausencias no compenetra de la forma deseada.



La diferencia en procesos es marcada, teniendo en cuenta que el argentino llegó hace poco y ha logrado adaptar el juego, en función de lo que tiene y desean plasmar en cancha. El juego en largo sigue siendo una virtud.



Cosas a tener en cuenta, desde el aspecto positivo y negativo, que deberá mejorar el cuadro cardenal, de cara a lo que resta de la Liga.



Planteamiento: Santa Fe salió con un 4-3-3, que se fue transformando en 4-3-2-1 dejando a Coniglio y Mier como los dos jugadores retrasados, para buscar siempre a Morelo en el frente de ataque. Los cardenales intentaron jugar de tú a tú, tratando de aprovechar cada espacio que dejaba Millonarios, los cuales empezaron a escasear con el desarrollo del compromiso.



Pese a los nueve remates intentados, tan solo tres llegaron al arco de Montero, los cuales no generaron mayor peligro.



Dos tiros de esquina, dos goles en contra: no solo son los rebotes que quedaron en el área, que aprovecharon Vásquez y Herazo, sino la complicación en estas zonas, al momento de defender y fijar una marca zonal o mixta. La jugada anterior al segundo tanto fue un error en retroceso de Edwin Herrera.



La salida de Anchico cambió todo, desde lo deportivo y anímico: con el 0 a 1, los cardenales no lucían inferiores. Buscaron darle movilidad al juego, a la pelota. La salida del volante, apenas arrancando la segunda parte, cambió todos los papeles, dejando un boquete que ni la entrada de Góez pudo controlar. El equipo desde el esquema, se fragmentó, dejando a los azules libertad para circular la pelota.



Cuando estuvo en poder del león, la pelota no encontró los destinos necesarios para generar las acciones que se necesitaban, en medio de las complicaciones.



Carlos Sánchez, el más destacable en Santa Fe: el volante fue el inicio de juego de Santa Fe, tratando de empezar por el piso o en juego largo. Cuando estuvo Anchico, los dos estaban a cargo de la labor de destrucción del juego rival.



Tuvo un 80% de precisión en los pases realizados, todas las barridas que intentó (3) las logró efectivamente. Ocupó gran parte de la mitad de la cancha, especialmente, en la cabeza de la bomba de la mitad, siempre bien ubicado para aportar en salida o contención.



Mejora en el frente de ataque: la ausencia de Wilfrido De La Rosa la siente Santa Fe. Pese a que Coniglio es un jugador más para abrir espacios, ir en la lucha con los defensores, tuvo buenas opciones. Pero, teniendo en cuenta las características de Morelo y Mier, es elemental tener un jugador que con un cambio de ritmo, pueda darle una alternativa y revolucionar el frente de ataque.



Morelo siempre estuvo ubicado entre los dos centrales. Si no era por Vargas, Llinás lo tenía referenciado, dejando difícil esa movilidad en el frente de ataque.



Falta profundidad, con jugadores de buen pie: el mapa de calor de Santa Fe deja en evidencia, la zona donde más estuvo fue en toda la mitad de la cancha y en campo propio. Cuando intentó avanzar a terreno rival, se encontraba en medio de la desconexión, sin poder generar espacios o la movilidad necesaria para complicar a la zona de recuperación de Millonarios.



Dairon Mosquera fue quizás, la mejor alternativa. Su trazado en el campo lo fijó por toda la banda izquierda, pegado a la línea, jugando adelantado. Pero no encontró la combinación necesaria para que sus avances fueran del todo peligrosos.