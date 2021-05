‘Nos faltó un poquito de tres cuartos para arriba’: Jersson González

Jersson González volvió a ser el técnico encargado del América de Cali, esta vez en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 frente a Millonarios en el Estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.



El 0-0 que dejó el compromiso no le permitió al conjunto escarlata acceder a la semifinal, después de haber perdido 1-2 hace ocho días en el Pascual Guerrero.

Al comparecer en la rueda de prensa posterior al encuentro, sostuvo que “en tres días es muy difícil cambiarle la cara al equipo, creo que hoy se cambió, se hizo un gran trabajo, nos faltó un poquito de tres cuartos para arriba, pero eso es de trabajo, de darles la confianza a los jugadores para que se acerquen a una zona a la que tienen que llegar, orden para atacar, orden para defender. Nos vamos un poco indispuestos por la jugada del penal, no la he podido ver bien, sé si era penal o no, tratamos de cambiarle la cara al equipo, que se la cambiamos en muy poco tiempo y esperamos que el técnico que llegue haga las cosas bien, si es el ‘profe’ Osorio, y que todo le salga bien”.



Acerca de por qué el equipo se vio mejor en el primero que en el segundo periodo, explicó que “fueron dos tiempos totalmente diferentes, Millonarios se paró un poco más adelante en el primer tiempo y teníamos más espacio para jugar, en el segundo se tira más para atrás, pero me parece que el segundo tiempo fue mejor para América, nos faltó crear un poquito más de triangulaciones de tres cuartos para adelante para poder llegar a gol y emparejar la serie”.



Sin embargo, asegura que vio un cambio en el desempeño del conjunto: “Lo más importante es que se mejoró, me voy muy contento, muy tranquilo por lo que hizo el equipo, se entregaron al máximo, cambiarles el chip en tres días es algo bastante complejo, entregaron al 100%, nos faltó la puntadita final, si hubiéramos hecho el gol sería algo totalmente diferente, pero de todas maneras me voy muy tranquilo”.



En cuanto a lo que viene, expresó que “lo que se habló es que yo estaba solo por este partido, no puedo decir que voy a continuar, pero se trabaja con mucho amor, pasión y entrega por la institución, soy un profesional, nos requirieron nuevamente y acá estamos poniéndole el pecho a la brisa en un momento bastante difícil. Vamos esperar qué nos dicen el lunes, si sigo con mi categoría”. suceder.



Por su parte, el lateral Héctor Quiñones dijo que “faltó eficacia en el último cuarto de cancha, pero este era un partido de 180 minutos, hoy se intentó aun con el desgaste que traíamos por el partido y el viaje de Copa Libertadores, no justifico, pero hoy ganó el que tenía que ganar y pasó a la siguiente fase, que es Millonarios”.



El defensor complementó sobre la Copa Libertadores, que es la única competencia que les queda: “El torneo internacional es una atmósfera totalmente diferente, ya tenemos dos derrotas, hay que enfocarse en lo que queda y sumar para poder clasificar a la siguiente fase, sino sería un semestre de fracaso y América en este momento no está para eso”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces