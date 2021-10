‘Mañana o el martes habría decisión en el club’: Juan Carlos Osorio

Nuevamente, por segunda vez, Juan Carlos Osorio se hizo responsable de una derrota de América de Cali, en esta ocasión por la fecha 15 de la Liga Betplay este domingo (0-2) ante Nacional en el Estadio Pascual Guerrero.



Y como ha sido habitual en las tres últimas jornadas, salió escoltado por el Esmad de la Policía, aún sin jugarse el tiempo de adición de parte del árbitro Andrés Rojas, luego que una gran cantidad de hinchas entraron desde la tribuna Sur a la pista atlética, para luego proteger a los jugadores de ambos equipos.



En la rueda de prensa, el entrenador risaraldense prefirió endilgarse la responsabilidad de este nuevo revés que amenaza seriamente la clasificación a los cuadrangulares y ventiló que este lunes o martes podría haber una decisión, unilateral o consensuada con los directivos escarlatas, mientras el rechazo de la masiva parcialidad aumentó al caer frente a uno de sus acérrimos rivales.



Sobre si ya tomó una decisión ante la crisis de resultados, respondió: “Primero que todo, por segunda oportunidad y en este momento ofrecerle disculpas a toda la hinchada de América, lastimosamente los resultados no se han dado, creo que los últimos partidos en el juego hemos mejorado, nos quedan faltando seguramente muchas cosas para poder ganar partidos, ahora lo único que resta es cada uno descansar en silencio, reflexionar sobre la situación y seguramente que mañana o por tardar el martes el club va a expedir un comunicado explicando la situación y la decisión que tomamos todos, siempre pensando en tomar la mejor decisión para el club. No hemos tomado ninguna decisión”.



Acerca de la razón de que aún el equipo no haya podido expresar la idea futbolística que quiere, dijo que “creo que de aquí en adelante todas las preguntas van a buscar un culpable, yo ya lo he manifestado en anteriores ruedas de prensa, me hago responsable de los malos resultados. Culpable no, porque aquí no le hemos faltado al respeto a nadie, aquí no hemos asesinado ni robado un peso a nadie. ¿Por qué no? Seguro que hay un sinnúmero de factores, pero yo ni me voy a refugiar en los jugadores ni en nadie, asumo toda la responsabilidad”.



También se refirió a la descompensación del equipo: “Creo que somos el equipo que tal vez más jugadores sumamos en el último tercio y obviamente que ante un mal pase o una mala decisión es un ataque directo, no solo como pasó en el primer tiempo sino en dos oportunidades en el equipo”.



Sobre lo que había prometido después del partido ante Huila, sostuvo que “me reitero, creo que hemos mejorado, en el juego y entendiendo el juego, entonces empezamos a hablar en los inicios y salidas, entradas en el tercio medio, entradas en el tercio ofensivo. Seguramente que lo hemos hecho, yo en realidad, y ojalá para terminar con esto, me hago responsable desde el inicio y salida, y llevarlo hasta los últimos 30 metros, y allí son decisiones de los jugadores, entonces aclaro, aquí lo que se va a buscar es responsables o culpables, yo me hago responsable porque son todas mis decisiones, elijo quién juega y quién no, pero culpable ninguno”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces