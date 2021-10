'Quizá nunca regresen': mensaje del América tras actos violentos

El compromiso entre América de Cali y Atlético Nacional que a la altura del minuto 88 estaba 0-2, con goles de Emanuel Olivera y Sebastián Gómez, y que no pudo terminarse tras la invasión de hinchas al campo de juego, tuvo además un episodio violento en las calles con una brutal golpiza a un aficionado verdolaga que se "infiltró" en el Pascual Guerrero.

El club caleño se pronunció este lunes a través de sus redes y dejó un mensaje de reconciliación y fútbol en paz. Se mostraron preocupados por los hechos violentos en el escenario deportivo, que atemorizaron a decenas de familias que llegaron a disfrutar del clásico entre rojos y verdes.



"En estos momentos, deberíamos estar planeando el contenido de la semana, pero no estamos listos. Los resultados no se han dado, los balones no han entrado, los postes no han ayudado, el juego no ha sido el esperado y la violencia hoy nos ha robado la posibilidad de estar juntos mañana".



Y agrega: "Nos avergüenza que las sonrisas de las familias se conviertan en miedo y que este sentimiento los aleje del fútbol y quizá nunca regresen a las graderías".



Finalmente, compartiendo la fotografía de un pequeño aficionado del América, dicen que "Por un fútbol en paz, nos quedamos con la sonrisa de este niño y la esperanza de que 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝘃𝗮 𝗮 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗮𝗿".