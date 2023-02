Guimaraes confirmó qué pasará con Adrián Ramos: a la expectativa

América de Cali sigue preparando lo que será el partido del sábado, por la fecha 5 de la liga, cuando enfrenten al Independiente Medellín, a las 4:10 de la tarde, en el estadio Atanasio Girardot. Sobre la actualidad del equipo que viajará, el técnico Alexandre Guimaraes dijo que:

“América siempre tiene alguna sorpresa, así que al final de la tarde se dará la lista de viajeros y habrá algunas sorpresas que el hincha estaba esperando. El módulo de juego no tendrá variantes, independientemente de algunas situaciones que han sucedido durante la semana, por lo menos de entrada no lo pensamos cambiar”.



Confirmó la noticia que los hinchas esperaban: “Bueno, les voy a dar una primicia que ustedes querían saber. Adrián viaja; ya con eso llenaron todos los titulares. Así que veremos a partir de ahora, cuánto tiempo va a necesitar para estar al ritmo que está el equipo y para eso tenemos que ser pacientes”.



Tienen en cuenta que es una plaza compleja para el América: “sabemos bien que es un campo contra ellos, donde tenemos mucho tiempo de no ganar, sabemos bien y ahí se puede caer en las falsa tentaciones de pensar que, todavía ellos no han conseguido un resultado positivo, en términos de victoria, puede que nosotros caigamos en esa trampa. Son baches nada más que enfrenta cualquier equipo, cuando tienen salidas de jugadores tan importantes”.



“Así que nosotros a lo nuestro, sabemos bien que tenemos un promedio de puntos cada cinco partidos, que tenemos que ir alcanzando con el fin de estar siempre arriba en la tabla y el sábado, haremos todo para conseguir esos puntos, para estar donde queremos estar”, añadió el técnico americano.



De las enseñanzas que les dejó el partido anterior, compartió que “hubo varias cosas del partido anterior que nosotros nos agradó. Primero que los jugadores que estuvieron en la cancha fueron suficientemente fríos para no caer en la trampa de entrar en las provocaciones. Después hicimos, no con tanta cantidad que en duelos anteriores, volumen de juego ofensivo a pesar de esas paradas de juego que constantemente se daban”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15