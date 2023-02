Pinto y empate de Cali en Copa: ‘pudimos haber concretado fácilmente’

Barranquilla F.C. y Deportivo Cali protagonizaron uno de los partidos más emocionantes del jueves, al igualar 3-3 en el juego de ida de la primera fase de la Copa BetPlay Dimayor 2023, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Luego de finalizar el partido, el técnico Jorge Luis Pinto, realizó el análisis del mismo.







“Fue un partido indudablemente disputado de áreas, de parte y parte. Pero de parte de nosotros hubo algunos errores que nos complicaron, pero me gustó la dinámica del partido, la exigencia que nos propuso Barranquilla, buen equipo y la propuesta que buscamos nosotros”.



Complementó: “De pronto algunos de nuestros jugadores sintieron el ritmo de la competencia, que hace algún tiempo no jugaban bien, bien los 90 minutos, pero me voy contento porque hubo cosas importantes y como lo acabo de decir, tuvimos opciones de gol, que pudimos haber concretado fácilmente”.



Quedó contento con la propuesta de su equipo y la respuesta del rival: “fue un partido de áreas, ritmo constante los 90 minutos, de buena exigencia en juego de ataque y defensa, eso me gusta, porque así tiene que ser el fútbol. Nosotros vinimos aquí a proponer, buscar el partido y así lo hicimos. De pronto con algunos errores, pero lo hicimos de esa manera y durante los 90 minutos”.



Reconoció el trabajo del Barranquilla: “por encima que tenga o no las canteras, el funcionamiento del equipo es bueno, la dinámica de juego es buena, el trato a pelota también. De pronto como todos los equipos de jóvenes, se descomponen o se desbaratan en instantes, como estuvieron ellos en algunos minutos y nosotros también los tuvimos. Me gustó la propuesta de ellos”.



Comentó dónde sacó ventaja el rival para empatar: “el Barranquilla aprovechó nuestros errores y sacó provecho, eso hay que reconocerlo. Fuimos un poco descuidados en algunas situaciones y el rival sacó provecho. Aparte que propuso y tuvo presencia ofensiva, entonces merecían algo de goles”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15