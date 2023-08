Lucas González y el respaldo a los jugadores: ‘Orgulloso de ellos’

América de Cali regresó al triunfo, luego de una semana bastante turbulenta en el entorno deportivo. Los resultados no se daban y lo ocurrido en las últimas 48 horas ponía todo en la duda, con el anuncio de la no continuidad de Lucas González.



El entrenador y jugadores sabían que contra Santa Fe era la chance, esa que les permitiera re direccionar el barco. Con el triunfo, las cosas se calmaron, pese a que continúan algunas cosas por mejorar.



Estas fueron las declaraciones de Lucas González, luego del triunfo contra Santa Fe.



Cabeza para dirigir luego de momentos difíciles: es una situación complicada, es atípica. Es parte del fútbol, de dirigir un club como este. Con los chicos lo hablamos, si pasan cosas como estas, uno debe ser honesto, si sale corriendo, jugador o entrenador y entender que los sueños de dirigir a un equipo de este, no está para esto. Lo enfrentamos, sentimos el respaldo de ellos y estamos para ayudarlos.



Uno como entrenador comprende que el fútbol es de los jugadores, pero parece una frase que no entra. Los entrenadores ayudamos, para que sea algo más fácil ganar. Los chicos consideraron que éramos las personas adecuadas para ganar, pero no cambia nuestro rol. Les pertenece a ellos.



Decisión del partido por el juego aéreo: no estoy de acuerdo con que la pelota quieta fue el diferencial. Tuvimos un equipo que tuvo el carácter de quitar la pelota, Santa Fe es buen equipo y tienen buenos jugadores. Sentíamos la solidez porque el equipo estaba bien organizado y hasta el minuto 90 lo hicimos.



Desafortunadamente Facundo sale con un golpe, va a presionar al portero. Santa Fe no encontró soluciones a eso.



Sensaciones de volver a la victoria, en medio del contexto: me hace recordar los eventos de las últimas horas, son atípicas. Hoy es el sexto partido en Liga para nosotros, tenemos dos juegos aplazados. Desafortunadamente no lográbamos los puntos, eso nos ponía en esa situación. Iniciamos hace menos de dos meses.



Construir vínculos tarda tiempo, uno empieza con una novia y con tiempo, se enamora de ella. En el tiempo es que se forjan relaciones cercanas. El partido de los chicos, como se dio, en tan poco tiempo, independiente de como termine esta historia, no podría estar más orgulloso de ser entrenador de este grupo de jugadores, obviamente el objetivo es la 16.



Mejora en la mitad de la cancha con Luis Paz: gano un entrenador en el campo. En el último partido nos faltó eso, entró cuando ya iba 2-3. Hoy me senté con él, compartí con él y no se asustó, le expliqué para que fuera un entrenador más. Fue uno de los mejores del partido hoy.