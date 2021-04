'Tenemos que buscar soluciones': Cruz Real y el análisis de la derrota

Si Juan Cruz Real estuvo en el ojo del huracán después de la derrota de América de Cali en su debut frente a Cerro Porteño en Bucaramanga por Copa Libertadores, ni se diga después del 1-2 que consiguió Millonarios este sábado en el Pascual Guerrero, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.

El entrenador argentino asistió a la rueda de prensa posterior al compromiso ante los albiazules y reconoció que es responsabilidad suya haber utilizado a un jugador como Jerson Malagón, que llevaba tres meses sin actuar, y cuyo desempeño, por lógica, no estuvo a la altura.



Acerca de la curva de rendimiento descendente que trae el equipo, Cruz real dijo que “nosotros, como lo he dicho muchas veces, tenemos una nómina corta, nuestro primer tiempo hoy fue malo, no por culpa de los jugadores, yo tengo la responsabilidad total de la alineación que jugó, había jugadores que habían tenido una lesión larga, muchos venían sin ritmo, caso Malagón, pero no es responsabilidad de él, creímos que ante la falta de Andrade y Torres él podía actuar ahí porque obviamente no tenemos muchas alternativas, pero es responsabilidad mía. En el segundo tiempo con los cambios mejoramos mucho y en el mejor momento nuestro llegó la expulsión de Yesus, que estaba haciendo un buen partido. Después con un jugador menos intentamos hacer un cambio para tener más marca, pero en una jugada no la hacemos bien, viene el centro y el gol de ellos, todo se puso cuesta arriba porque estábamos con un futbolista menos”.



A sus detractores, que nuevamente se manifestaron en redes sociales para pedir su salida del club, les respondió que “el primer tiempo fue malo, dimos muchos espacios, no es culpa de los muchachos, después en el segundo tiempo mejoramos mucho, en el segundo se dieron equivocaciones nuestras, a los que dicen que me tengo que ir tienen todo el derecho de expresarse, nosotros le dimos un título a la institución, sabemos todo lo que hemos hecho y trabajado, cualquiera puede decir lo que quiera, esto es una democracia, yo respeto, sabíamos que íbamos a estar con ciertos problemas durante el año si no había una nómina amplia, pero acá estamos poniendo la cara.



De los jugadores que no empezaron, como Luis Paz y Yesus y Paz, pero que luego ingresaron en el segundo tiempo, afirmó que “ellos vienen con cargas de partidos y supuestamente en los segundos tiempos el rival tiene una merma física normal. Preferimos por las circunstancias del juego ponerlos un poco más de lo que habíamos pensado, porque vienen jugando bastante seguido, tenemos un partido el martes y luego la revancha ante Millonarios”.



De igual forma, explicó por qué al equipo le cuesta tanto en el regreso a zona defensiva tras estar en el área rival: “Eso se vio mucho en el primer tiempo, dimos muchos espacios, no marcamos de cerca, hubo varios detalles. El segundo cambió totalmente, hasta la expulsión estuvimos bien, ellos prácticamente no tuvieron ocasiones y después pasó lo de la expulsión, no estamos acostumbrados a que el rival tenga tantos espacios”.



También se refirió a los últimos resultados negativos: “Más que preocuparme tenemos que estar ocupados en buscar soluciones, vengo diciendo desde principio de año que tenemos la nómina corta, esa es la realidad. Desde ahora hay que poner la cara y armar el equipo con lo que hay, los muchachos vienen haciendo un gran esfuerzo, sabiendo que tenemos jugadores importantes expulsados y lesionados, seguiremos adelante tratando de buscar las soluciones que podamos dentro de la urgencia de tan rápido volver a jugar con viajes largos de por medio”.



Finalmente, habló de lo que ha faltado en sus dos últimos encuentros: “En el primer tiempo dimos mucha ventaja sobre todo en el momento de recuperar la pelota, en el segundo estuvimos mejor, los cambios entraron bien, lamentablemente en nuestro mejor momento vino la expulsión de Yesus, que estaba jugando muy bien y había hecho un gran gol. Hay que buscar alternancia para tratar de administrar alternancia. Quiero que quede bien claro que todo es responsabilidad mía”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces