Los memes no perdonan: así hablan de caída de América con Millonarios

América no pudo siquiera mantener el empate frente a Millonarios y resultó perdiendo en condición de local, después de las anotaciones de Fernando Uribe y 'Chicho' Arango.



El equipo venía golpeado tras perder en su debut en Copa Libertadores y esperaba recomponer su camino en el Pascual, pero no le resultó. En las redes no le perdonaron esta nueva derrota y con memes llegaron las burlas.

Uno de los montajes que se ha hecho viral fue el de la celebración del primer gol azul, en el que Fernando Uribe y Macalister Silva mostraron un mensaje que el capitán llevaba en su cintilla: "feliz día niños", a propósito de la celebración que se realiza en Colombia es este 24 de abril. Sin embargo, en redes empezó a circular la imagen con otro mensaje: "son de la B". Más de un despistado cayó.



Aquí, los memes que dejó el duelo entre América y Millonarios, que en esta oportunidad tuvo una historia distinta. Ni el VAR se salvó.