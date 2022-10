Jhon García: defensor de América, feliz por su regreso a las canchas

América de Cali no pudo vencer al Atlético Nacional, empatando sin goles en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2022, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Posteriormente a la finalización del partido, el defensor central John García, contó sus sensaciones de volver al campo, donde no lograron el principal objetivo.



“Contento de regresar otra vez al campo, todos los jugadores queremos estar en ese rectángulo que amamos, en el estadio y con la afición como lo tuvimos. Fue un partido intenso de ambos equipos, trabajamos en la semana para llevarlos a ciertos puntos y atacar esos espacios que nos dejaban. Lo hicimos con intensidad, constantemente durante todo el partido, pero al no hacer el gol no se ve esa cosecha de todo lo que sembramos”.



Sobre el nivel de su compañero Kevin Andrade, dijo que “estoy feliz por Kevin, se la situación que vivió, que pasó en algún momento acá donde fue tan criticado, señalado, pero feliz por su momento, actualidad, es un gran jugador, excelente persona y lo demuestra día a día en el entrenamiento. La conexión que tenemos ha sido fruto del trabajo que hacemos rotando en nuestras posiciones”.



Resaltó la competencia que tienen en defensa: “muy bueno que tengamos esta competencia fuerte, porque eso eleva el nivel de todos los que estamos en la posición. Lo vemos en el lateral derecho cuando entran Quiñones, Eber o Mena; en una competencia fuerte y sana. Estamos generando, trabajando como familia y todos con el mismo objetivo”.



Dijo que todo el grupo está comprometido a la hora de regresar: “en la parte defensiva todos hemos sido partícipes del sacrificio de Juan David Pérez llegando hasta el fondo, Daniel Hernández y Daniel Quiñones por el otro costado; también como a nuestro referente y capitán saliendo a recuperar balones, que de pronto no tiene la posibilidad de entregar bien o acabar bien la jugada. Esto es un trabajo colectivo”.



De las opciones que no se concretaron, dijo que “nos está costando, porque no podemos demeritar el trabajo del rival; como a ellos también les cuenta generarnos opciones de gol y es por el trabajo que defensivamente hacemos. Vimos a un Nacional trabajando colectivamente para anular la opciones claras que nosotros quisimos generar, sin embargo generamos más no las finalizamos bien, pero tampoco hay que desmeritar el trabajo que hace, porque también se preparan para anular nuestras fortalezas”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15