Así fue el regreso del público al Pascual Guerrero para ver al América

Casi 514 días después volvieron los aficionados al Pascual Guerrero para ver al América de Cali. No eran los más de 38.000 que tradicionalmente se han congregado en otras finales, no pasaban de 7.000 –por condición de aforo del 25%–, pero estaban felices como si se tratara de la antesala de una celebración parecida.

La Alcaldía Municipal y la Policía dispusieron de 800 uniformados para velar por la seguridad, dentro y fuera del escenario, tres anillos en los alrededores, mientras en los rostros de los asistentes era evidente la alegría por regresar al ‘sanfernandino’ después del receso al que obligó la pandemia.



El acceso era tres horas antes para evitar aglomeraciones y que la parcialidad se acogiera a las medidas de bioseguridad. Los puestos de vacunación y toma de muestras de antígeno recibieron la visita de algunos que sabían que sin ese requisito no podían ingresar, pero lo destacable fue el orden en que se movieron las filas, donde se revisaba que los carnets de inmunización debían ser legítimos.



Hinchas escarlatas de departamentos vecinos como Caldas y Quindío se sumaron a los vallecaucanos, unidos todos en la esperanza de que su equipo pudiera vencer al Once Caldas.



Dentro del estadio, era evidente la satisfacción de quienes cumplieron con los requisitos y pagaron sus entradas para ver de nuevo a su ‘Mechita’.



Uno de ellos, César Salazar, manifestó que “nos hacía mucha falta volver al estadio para apoyar al equipo y liberar tensiones. Juan Carlos Osorio es nuestro principal refuerzo, hay que dejarlo trabajar, y no meterle tanto cuento al tema de las rotaciones”.



Por su parte, Rubén Darío Aramburo manifestó: “Ya tenemos los dos dosis, está muy bien que obliguen a la gente a vacunarse”.



Minutos después con el pitazo del árbitro John Hinestroza rodó la pelota en el Pascual y los hinchas aplaudieron a su equipo. El pedido que les hicieron es que se comporten bien para que la fiesta del fútbol los siga convocando en las graderías.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces