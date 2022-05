En América siguen las lesiones y Guimaraes fue claro sobre el tema

América de Cali volvió a ganar en condición de local, esta vez contra el Unión Magdalena con resultado de 1-0 con anotación de Carlos Sierra, por la última fecha del todos contra todos del primer semestre de la liga colombiana, en el estadio Pascual Guerrero. El técnico Alexandre Guimaraes consiguió el primer triunfo en su regreso a la institución escarlata, pero lo dejó preocupado las constantes lesiones.

“Estamos esperando la confirmación de los que sale del departamento médico como Deiner Quiñones y John García. Iago Falque tendrá un par de semanas más y habrá que saber que tiempo de incapacidad tendrá Luis Paz, no hubo ninguna ruptura, eso nos deja más tranquilos después del informe, que el doctor Ochoa me hizo llegar y después hacer una pretemporada durísima, planificada y esperamos que podamos tener a todos los jugadores que puedan llegar y en eso está la dirección deportiva”.



Seguidamente añadió: “a David Lemos le hemos podido dar varios minutos para que vaya cogiendo ritmo, porque sabemos de la calidad que tiene, ha habido otros casos como Daniel Hernández, que le dimos descanso porque acusaba un ligero cansancio muscular y no podíamos tomar algún riesgo y así hemos estado haciendo con la gran mayoría, por eso hemos cambiado en casi todos los partidos a los jugadores. Habrá que esperar lo de Luis Sánchez y arrancar con los que estén sanos”.



Habló del proceso de los jóvenes del equipo: “a los canteranos hay que tenerles paciencia, tienen cualidades, algunos tienen esa constancia normal en un jugador joven, pero hay algunos que van alzando la mano y eso como siempre lo hemos hecho nosotros como en la anterior etapa que estuvimos acá, entendiendo que esto es un carrera de larga duración para ellos”.



Complementó: “lo que necesitan los canteranos es la famosa ley de los 500 o 600 minutos por temporada, si estos canteranos pueden llegar a esa cifra durante una temporada entera, es un buen indicio que puede jugar en América, así como lo hizo Adrián Ramos”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15