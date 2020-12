América de Cali concentró plantilla, a espera de las pruebas PCR

América de Cali concentró 22 jugadores para el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2020, pero la formación titular dependerá de los resultados de las pruebas PCR, que se harán este jueves.



Las cosas cambiaron en este atípico año y aunque el técnico Juan Cruz Real ya tiene en mente el onceno que recibirá el domingo al cuadro ‘cardenal’, todo depende de lo que arrojen los tests de covid-19 para saber si podrá contar con todas sus fichas, incluido Duván Vergara, que ya pagó fecha de sanción en el juego de vuelta de la semifinal frente a Junior.

Hoy en Cascajal se hicieron trabajos de fuerza y también especial énfasis en el balón aéreo defensivo para evitar que Santa Fe saque ventaja en el Pascual Guerrero de su mejor argumento de ataque. Los bloques medular y defensivo deberán estar atentos para controlar ese aspecto en particular, más cuando el conjunto capitalino recupera a un hombre fundamental como Fabián Sambueza para explotar a Jorge Luis Ramos y Patricio Cucchi.



A partir del partido con Nacional en Medellín la motivación escarlata va en aumento y el gran objetivo es el bicampeonato, pasando por encima de sus conocidas limitaciones. Pero es final es final y todos quieren dar lo mejor de sí. No hay duda que esa presión en cancha del rival le ha caído como anillo al dedo a la plantilla, que quiere repetir y mantener durante mayor tiempo lo que hizo en la etapa inicial frente al Junior en El Metropolitano.



El juego ofensivo que ha implementado Cruz Real, la seguridad del arquero Joel Graterol, el aporte de hombres experimentados como Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera, Rafael Carrascal y Adrián Ramos, así como el desequilibrio de Duván Vergara, el talento de Luis Sánchez y la velocidad de Santiago Moreno permiten que a estas alturas América de Cali haya elevado sus acciones en el mercado de favoritismo y piense en jugarle mano a mano al mejor equipo de la temporada, como ha sido Santa Fe.



Los futbolistas concentrados para el compromiso dominical son los siguientes: Joel Graterol, Éder Chaux, Cristian Arrieta, Daniel Quiñones, Marlon Torres, Edwin Velasco, Kevin Andrade, Pablo Ortiz Nicolás Giraldo, Luis Alejandro Paz, Felipe Jaramillo, Rodrigo Ureña, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Jhon Arias, Luis Sánchez, Carlos Cortés Barreiro, Santiago Moreno, Émerson Batalla, Duván Vergara, Adrián Ramos y Marco Aldaír Rodríguez. Por ahora no están Carlos Sierra, Jefferson Murillo y Héctor Quiñones por decisión técnica.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces