Satisfecho y cómodo: Guimarães ya piensa en Deportes Tolima

Cerca de 20 sesiones de trabajo acumula Atlético Nacional en su pretemporada, con miras al partido por los cuartos de final en la Copa Betplay frente al Deportes Tolima, el próximo jueves 14 de enero en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El técnico Alexandre Guimarães conversó con el canal oficial del club en YouTube, donde manifestó su alegría y comodidad de estar trabajando con los verdolagas.

“Estamos muy satisfechos con todo este comienzo del trabajo, porque la dedicación, el empeño de los jugadores en tratar de asimilar lo más rápido posible nuestra manera de ver el juego, nuestra manera de entrenar. La disposición ha sido fantástica, la compenetración con todo el staff del club ha sido espectacular y el apoyo de los dirigentes”, detalló Guimarães.



Sobre el trabajo y el primer rival que tendrá en frente, el brasileño nacionalizado costarricense indicó que “comenzamos la tercera etapa de la pretemporada, con miras a comenzar la competencia frente al Deportes Tolima por la Copa Colombia. A mí me gusta ese formato de partido único, porque los dos equipos deben darlo todo para clasificar. Tenemos claro que es nuestra primera competición oficial, es nuestro primer escollo para avanzar a las semifinales y luego la final”.



Además, “estoy satisfecho de haber llegado a una institución, que te da absolutamente todo para desarrollar el trabajo. Es imprescindible para uno como técnico estar a gusto y en ese aspecto, el respaldo ha sido fantástico. Día a día vamos constatando con los jugadores la necesidad de conquistar un título en este 2021, es algo que necesita la institución y cuando vemos ese ‘hambre’ de ganar, es algo que me agrada mucho”.



El técnico se refirió al delantero uruguayo Jonatan Álvez, quien fue confirmado como nuevo jugador del equipo, para el ex DT de América, es un jugador que cumple con sus expectativas. “Jonatan Álvez llega a Nacional porque tiene las condiciones que necesitamos para un delantero. Primero hablamos con la dirigencia de que necesitábamos un complemento para (Jefferson) Duque y ese complemento, bien sea que jueguen juntos o que hagan rotación. (Jonatan) Álvez era el jugador con esas características. Tenemos pisando muy cerquita a Tomás (Ángel) y eso es algo que nos deja tranquilos, porque lo que buscamos es tener dos jugadores por puesto bien competitivos”.



Para Guimaraes, el ex Barcelona de Guayaquil es un elemento clave en su equipo y está motivado que venga a sumar a su plantel al mando. “Nos hemos contactado con gente en Brasil, de Internacional donde jugó, gente uruguaya de mucha confianza y ellos me han hablado estupendamente bien tanto de la persona, como del jugador. Para nosotros nos da una tranquilidad de haber traído un futbolista que, en estas alturas de su carrera, quiere seguir ganando”.



Finalmente, el técnico habló sobre ese talento joven que tienen los antioqueños en su cantera. “Tomás (Ángel) trae ese fuego interno para incendiar el plantel, durante este tiempo ha venido demostrando eso. Así como (Jesús) Zabala que no lo conocíamos y se ha ido ganando un espacio. Los jóvenes de la defensa como (Yerson) Mosquera, (Jímer) Fory, del chico (Agustín) Cano que se integró tarde debido a una lesión que tenía, pero en estos entrenamientos ha mostrado su calidad y son sorpresas muy agradables”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8