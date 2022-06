Guimaraes tras caída: ‘Obviamente que no estamos para nada contentos’

En México, América de Cali continúa con su pretemporada enfocado en conseguir mejorar la nómina de cara al segundo semestre de la liga colombiana, que tendrá su inicio en menos de dos semanas y en la que debutará contra Envigado en el Parque Estadio Sur.



Los diablos rojos sufrieron el sábado pasado una dura derrota contra Rayados de Monterrey (0-4), en la que los de Cali tuvieron errores en aspectos puntuales.

Sobre el compromiso, el director técnico Alexandre Guimaraes analizó: “una vez terminado el primer partido de preparación, que nosotros hicimos contra el club Monterrey, son de estos partidos que en pretemporada nos sirven muchísimo, enfrentar rivales que nos pudieran hacer ver en qué momentos o en qué departamentos del equipo necesitamos poner más atención”.



Habló de la percepción que le dejó el juego: “hay una sensación que es positiva sobre lo que pudimos hacer en el primer tiempo, en donde después de mucho rato nosotros pudimos volver a ver a Deiner Quiñones, John García y Marlon Torres, volver a ver como se readaptan Nicolas Giraldo y Juan David Pérez; y aun así pudimos sacar del juego, del resultado obviamente que no estamos para nada contentos, pero del juego pudimos sacar muchas cosas positivas”.



Fue claro sobre el criterio que deben de conservar: “para nosotros al igual que para toda la hinchada de América, el no poder tener un resultado positivo es doloroso, pero tenemos que conseguir mucha tranquilidad para separar el resultado del rendimiento y creo que en ese aspecto, a veces en el fútbol hay marcadores como el que se dio el sábado y a nuestro criterio no representan realmente lo que fue el partido como tal, pero estamos claros de que tenemos estos partidos para poder elegir al mejor equipo posible”.



Este martes América disputará un nuevo partido en Monterrey contra una filial de Rayados a puerta cerrada, para después iniciar su desplazamiento hacia los Estados Unidos, para enfrentar a Millonarios en Daytona Beach, en el ‘Daytona Soccer Fest” el próximo sábado.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15