Escobar puso la duda: ‘Gareca quiere venir, pero hay oferta de Chile’

Mientras se define la llegada del nuevo técnico, Álex Escobar será el encargado de dirigir en el debut de América de Cali en Liga Betplay ante Águilas Doradas el próximo 20 de enero en el estadio Pascual Guerrero.



El entrenador habló este jueves en rueda de prensa y allí se refirió a la posibilidad de que llegue el argentino Ricardo Gareca quien en las próximas horas podría iniciar negociaciones con el club escarlata.



Escobar, quien coincidió con Gareca en el América multicampeón que dirigió Gabriel Ochoa Uribe, dijo que desea que venga el ‘Tigre’ a dirigir a Colombia, pero también aseguró que hay una oferta importante de la Selección de Chile.

"Él quiere algún día volver a dirigir al América porque siente una pasión inmensa por este equipo, agradecido totalmente por lo que pasó en su fase como futbolista y como entrenador”, comentó de entrada.



Y agregó sobre el tema: “Ayer no tuve la oportunidad de hablar con él, creo que tiene una posibilidad inmensa de Chile. Tiene esas dos posibilidades. Todo depende, como él y su abogado arreglen la situación económica. Ojalá tengamos esa posibilidad de tenerlo acá con nosotros".



Vale señalar que América tras la salida de Lucas González se mueve para contratar a Gareca y en su momento Tulio Gómez dijo que hay charlas, pero que todavía no hay nada firmado.



"Lo llamamos y hablamos con él y dijo que quiere conocer el proyecto deportivo. no está contratado, estamos en conversaciones. El obstáculo es el dinero, esperamos acercarnos a las cifras. tenemos 50 por ciento de opciones de concretar a Gareca. Me dijo que es un DT Selección y de los pocos clubes que dirigiría sería el América, porque lo ama", dijo el máximo accionista del club.