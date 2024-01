Gamero no da por cerrado el mercado: confirmó interés por un jugador

Millonarios busca conseguir sus últimos fichajes para encarar lo que será la Copa Libertadores y la Liga Betplay en este 2024. El cuadro Embajador hasta el momento ha hecho cuatro fichajes.



Los nombres de las contrataciones son Diego Novoa, Delvin Alfonzo, Danovis Banguero y Santiago Giordana y a ellos se les podría sumar otro futbolista.



Y es que Alberto Gamero, técnico del albiazul, en diálogo con el periodista Eduardo Luis López aseguró que Andrés Ibargüen es una posibilidad seria que está evaluando el club.

“Es un jugador que conozco, que tiene mucha experiencia en Colombia y en el exterior. Es un futbolista con un perfil diferente a los que tengo en la plantilla. La posibilidad está. Él es libre y si viene será una alternativa buena para nosotros”, comentó el samario.



Por otro lado, Gamero fue cuestionado en MTF por la posibilidad de contar con Emerson Rivaldo Rodríguez, ex Millonarios y que actualmente milita en el MLS: “Es un jugador que me gusta y que ojalá también pueda ser una buena alternativa en este año”.



En el caso de Ibargüen, el jugador viene de salir de Independiente Medellín donde jugó todo el 2023 y supo jugar 34 partidos donde anotó un gol y registró seis asistencias mientras que Rodríguez estuvo cedido en Santos Laguna donde jugó 21 encuentros y anotó dos tantos. No obstante, el club mexicano no compró al jugador y se regresó a Inter Miami donde no cuenta para el equipo.