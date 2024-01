La fuerte decisión que habría tomado Karim Benzema sobre su futuro

Karim Benzema dejó el Real Madrid tras ser considerado uno de los mejores futbolistas en las últimas temporadas con destino al Al-Ittihad en el fútbol de Arabia Saudita y aunque se ha mantenido con una racha goleadora de 15 anotaciones en 24 partidos, en los últimos meses ha presentado algunas dificultades que lo estarían alejando de su máximo rendimiento.



El francés sufrió una derrota ante el equipo Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y en ese momento no volvió a tener conexión por medio de las redes sociales, así como del club, al punto que el técnico Marcelo Gallardo tomó la drástica decisión de no convocarlo para los juegos de pretemporada.

Ante esta situación, el abogado de Benzema, Hugues Vigier declaró en BFM TV que "Karim ha tenido altibajos en su vida deportiva y tal vez este período sea menos próspero. También se lesionó. Se fue por unos días, estuvo alejado del equipo por el ciclón y regresó a Arabia Saudita. Pero lo hemos visto resurgir de sus cenizas”.



Así mismo, dio a entender que el atacante espera volver a su mejor nivel deportivo en el fútbol de Arabia Saudita. "Si recuerdan, no jugó mucho cuando llegó al Real Madrid, luego se convirtió en este jugador absolutamente imprescindible. Y luego tiene mejores y peores momentos. Es así para todos los deportistas”.



Cabe mencionar, que a la fecha, Benzema ha sido relacionado para vestir la camiseta del Arsenal o el Chelsea, pero esto, según Hugues, no es verdadero y no existen ofertas formales por el jugador fránces.