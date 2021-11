Con uno menos, Envigado salvó agónico empate y sueña con las finales

En la penúltima jornada de la Liga BetPlay 2021-II, Envigado visitó el nido de las Águilas buscando una victoria que lo dejara dentro del grupo de los ocho y a un paso de la clasificación.

Como era de esperarse, los naranjas lideraron en el encuentro de principio a fin. Protagonizaron las opciones más claras del primer tiempo y maniataron por completo al dueño de casa.



Ahora bien, a pesar de las continuas aproximaciones encabezadas por José Manuel Hernández y Jhon Jader Durán, el arquero local, Carlos Bejarano, tuvo un rendimiento sensacional. Atajó cuatro balones claves para mantener el cero en su arco.



En los segundos 45 minutos, el dueño de casa puso a celebrar a media Colombia. Christian Marrugo ejecutó un tiro libre sensacional, a potencia pura desde un costado, para abrir la cuenta en el Alberto Grisales al 51'. Tanto que no solo celebró Águilas sino también los que pelean por entrar a los ocho: América, Santa Fe, Bucaramanga...



Y por si lo anterior no fuese suficiente, a 15 minutos del final Santiago Londoño se fue expulsado en la visita por doble amarilla. Toda de Marrugo que desde hace rato venía diciéndose de todo con el lateral.



Pero el ‘equipo joven de Antioquia’ no se rindió y dos minutos después de la roja fue recompensado (78'). Doble error de José David Ampudia en defensa que Durán no perdonó. Remate potente dentro del área para batir a Bejarano.



Al final fue empate a uno entre Águilas y Envigado. Con ello, el cuadro naranja queda instalado parcialmente en la octava casilla con 27 unidades. Queda a la espera de otros resultados para saber si cierra la fecha dentro del lote de finalistas.