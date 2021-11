América de Cali derrotó al Pasto y sigue aferrado al milagro en Liga

América de Cali derrotó 3-0 este sábado en el Estadio Pascual Guerrero al Deportivo Pasto por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2021, y se mantiene con respiración artificial en la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares.



Con 26 puntos, quedó parcialmente en la décima casilla a 1 del octavo, Jaguares, a la espera del resto de la jornada, especialmente los partidos de Envigado, Bucaramanga, Santa Fe y Medellín, pero también obligado a ganarle al Pereira como visitante en el cierre del todos contra todos.

América de Cali derrotó 3-0 este sábado en el Estadio Pascual Guerrero al Deportivo Pasto por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2021, y se mantiene con respiración artificial en la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares.



Con 26 puntos, quedó parcialmente en la décima casilla a 1 del octavo, Jaguares, a la espera del resto de la jornada, especialmente los partidos de Envigado, Bucaramanga, Santa Fe y Medellín, pero también obligado a ganarle al Pereira como visitante en el cierre del todos contra todos.



Juan Carlos Osorio volvió al banquillo tras pagar su sanción de tres jornadas y dejó el tres en el fondo utilizado en otras contiendas para jugar con cuatro defensores, nuevamente con Cristian Arrieta y Pablo Ortiz como laterales.



El cuadro rojo salió con la intención de montarse en el marcador, sobre todo por la derecha con Gustavo Torres. Sin embargo, después del minuto 15 no volvió a aparecer en el área del arquero Diego Martínez y el cuadro nariñense ganó algunos metros con peligro.



En cambio, el segundo tiempo fue favorable para el conjunto vallecaucano, gracias a la buena presentación de Jerson Malagón como el hombre clave en los pases que terminaron en gol.



Carlos Sierra ensayó un zurdazo a los 7 minutos, pero se fue desviado.



Lentitud y parsimonia fueron los factores predominantes en un largo tramo, por su incapacidad para generar fútbol y que no le permitió hacerle daño a la zaga nariñense. Tan pesado se volvió el trámite que aburrió a los niños de escuelas de formación y colegios, únicos invitados al escenario sanfernandino. Y cuando se acercó, el arquero visitante se convirtió en hombre fundamental para evitar la caída de su valla.



Por momentos, Pasto implementó un 4-5-1 para recuperar el balón y complicó bastante a un América que necesitaba ganar.



Adrián Ramos recuperó un balón en mitad de cancha tras falta a Batalla, pero Jeison Quiñones lo bloqueó bien en el momento de rematar, sobre los 30.



Larry Angulo probó los reflejos de Martínez a los 40 con un zurdazo fuera del área, pero el arquero visitante rebotó y Gustavo Torres no pudo embocarla. Sierra también intentó y la pelota terminó en el tiro de esquina.



Ortiz, Ramos y Batalla generaron una buena triangulación en el área de Pasto, pero cuando este último se disponía a rematar, el arquero Martínez achicó bien, a los 45. Luis Paz vio la amarilla por falta a Esneyder Mena y quedó condicionado.



En el inicio del segundo tiempo ingresó Jerson Malagón por Luis Paz, mientras que el cuadro forastero mantuvo su formación inicial.



Sobre los 5 minutos, Malagón metió un balón desde el fondo, le quedó a Batalla, quien se juntó con ‘Adriancho’ y este remató para que rebotara Martínez y Gustavo Torres entró solitario al cabezazo para el 1-0.



Luego, se presentó tarjeta amarilla para el autor del tanto rojo a los 7.



Geovan Montes entró por Cristian Arrieta, lesionado, a los 12.



Jeison Lucumí reemplazó a Gustavo Torres a los 19 y Deinner Quiñones por Émerson Batalla a los 20.



Alejandro entró por Kevin Rendón a los 20 en el elenco nariñense.



Una buena jugada colectiva en la que apareció de nuevo Malagón con pase a Larry Angulo terminó con el remate rastrero del volante vallecaucano para el 2-0, a los 24.



Pablo Ortiz se fue lesionado y Mauricio Gómez entró por él a los 31.



Una nueva acción asociativa les permitió a los escarlatas llegar al cuarto. Finalmente se juntaron Lucumí y Ramos para que Larry Angulo convirtiera el 3-0 a los 39.



Pasto tuvo un remate de César Quintero desviado sobre el palo derecho, a los 39.



Cristian Tobar, Jacobo Escobar y Mauricio Duarte ingresaron en Pasto por Daniel Quiñones, Yilton Díaz y Juan C. Moreno a los 39.



En la última fecha del ‘todos contra todos’, América visitará al Pereira y Pasto será local ante el Medellín, también comprometido en la clasificación.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces