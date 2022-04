Así se jugará la fecha 18 de Liga BetPlay: hay pocos cupos a finales

Recta final en la Liga BetPlay I-2022. Solo quedan tres jornadas y nueve puntos por disputarse para definirse los equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales del campeonato.

Este fin de semana se jugará la fecha 18, que incluye el clásico antioqueño como gran atractivo, y tendrá partidos que pueden ser decisivos para muchos equipos que luchan por su clasificación.

Así se disputará la fecha 18:

29 de abril



Deportivo Pereira vs Unión Magdalena

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



30 de abril



La Equidad vs Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur



Independiente Santa Fe vs Jaguares FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín



Deportes Tolima vs Cortuluá FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro



1 de mayo



Once Caldas DAF vs Deportivo Cali

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Palogrande



Patriotas FC vs Millonarios FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: La Independencia



América de Cali vs Alianza Petrolera

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



Junior FC vs Envigado FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano



2 de mayo



Águilas Doradas vs Deportivo Pasto

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales