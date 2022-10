Valentina González y el sueño de la Selección de Mayores

El fútbol femenino en Colombia va mejorando y dejando en alto el nombre del deporte no solo a nivel de clubes, también de Selección. El desempeño de las distintas categorías en Mundiales y juegos Bolivarianos, son un llamado para ponerle atención a todo el talento que hay.



Una de las jóvenes que se vienen destacando y tomando fuerza en el entorno de la Selección es Valentina González, arquera con recorrido en Equidad y Llaneros. Además, de estar en los procesos formativos de la tricolor.



La futbolista habló con FUTBOLRED, sobre lo vivido en el Mundial Sub 20, Bolivarianos y sueños desde el aspecto deportivo y personal.



Estilo de juego: me gusta ser una arquera libero, el juego de pies. Que se apoyen conmigo, para brindar seguridad a las centrales. Me gusta comunicarles desde atrás, nosotras como arqueras vemos el entorno en la cancha.



En las centrales, cuando llegan los balones centrados, ellas mismas no se hablan y pasa la jugadora a las espaldas, rompen la línea de atrás. Ahí entro yo a comunicarles y les hago saber al finalizar cada jugada lo bueno y lo malo.



Inicios en el fútbol: empecé en un club llamado Sport Colombia, ahí duré como dos años, fui Selección Bogotá en el 2015 y hasta el 2019 estuve en las departamentales. Luego fui a Capital Soccer, tenían alianza con Equidad y ahí se abrió la Liga Femenina y debuté contra Santa Fe. A los dos años fue mi llamado a la Selección Colombia Sub 17, para el Mundial y Sudamericano con Didier Luna. Volví a jugar con Llaneros y este año estuve con Equidad.



Desde el 2019 que me llamaron a la Selección, he estado en los procesos de Selección y me he acercado al proceso de mayores.



Partido de debut: fue una sorpresa para mí, era la más pequeña del grupo. Debuté con 14 años y no me imaginé ser titular. La noche anterior tuve nervios, en el calentamiento me solté. Mis compañeras me hablaban y el apoyo de mis padres hicieron que me sintiera tranquila en el debut.



Convocatoria de la Selección de Mayores: uno va es a aprender de ellas, la mayoría están jugando en el exterior. Nos acogieron bien a las que veníamos del proceso sub 20. Por ejemplo, Sandra me aconsejaba, me motivaba. Si hacía las cosas bien me felicitaba y si las estaba haciendo mal me corregía. De todo se aprende allá, es chévere vivir esa experiencia. Es más competitivo, es otra cosa, es más serio. Hay que reforzar falencias, la exigencia se vuelve más grande.



Jugué fue en los Bolivarianos, donde nos llevamos la medalla de oro contra Panamá. Fue chévere, gracias el profe me dio confianza en ese primer partido. Fue una exigencia fuerte, jugar día de por medio no te da tiempo para recuperar. Fue lindo todo lo que nos brindó el comité y convivir con gente de otras disciplinas.



Sueños y proyecciones a futuro: mi meta personal es acabar mi carrera en Colombia, no me queda mucho. Estudio gestión deportiva y proyectarme a salir del país. Me gustaría estar en un equipo de España o Estados Unidos. Lo ideal sería pagar mis estudios con el fútbol y proyectarme.



Experiencia Mundial Sub 20: de verdad es algo inolvidable, todo lo aprendido y el día a día en un Mundial es de otro mundo. Todo lo que conoces de cultura, en deporte de los otros países, uno se lo lleva para toda la vida. Respecto a la participación, fuimos unidas. Lo que más nos destacó fue la perseverancia ante todas las situaciones. El creer en la compañera, estar unidas fue la clave para la gran participación.



Referentes en el fútbol: me gusta como juega Cristiano Ronaldo, como tapa Ospina. En Colombia me gusta el juego de Linda Caicedo, ahorita es de las mejores del país. De ellos tres, me llevo algo.