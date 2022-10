Se terminó el sueño continental: Cali cayó en penales contra Boca

Boca Juniors empató 1-1 contra Deportivo Cali, pero venció desde el punto penal 3-0 por la primera semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2022, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito en Ecuador. Partido donde las verdiblancas iniciaron ganando en el primer tiempo, pero fueron bajando el ritmo y les empataron el partido, en el cual después cayeron desde el punto blanco.



Durante los primeros minutos el juego estuvo bastante dividido en el mediocampo, con ambos conjuntos buscando el control de la pelota y las primeras ocasiones de gol en el arco contrario. Las colombianas tuvieron la insistencia con la atacante Elexa Bahr y en las argentinas con Yamila Rodríguez, pero sin mucho peligro



El tiempo transcurrió y poco a poco las caleñas fueron tomando más la iniciativa, pero sin mucha participación en la parte ofensiva, por la sólida defensa que mostró el rival. Al minuto 27, las Xeneizes hicieron el primer cambio por inconvenientes físicos. Entró Estefanía Palomar por Kishi Núñez.



Dos minutos después, las azucareras tuvieron la más clara del partido con un buen avance y transición por en centro, entre Manuela Pavi e Ingrid Guerra, donde al final la delantera no pudo evocar el esférico y salió desviado. A los 42 minutos, Jorelyn Carabalí ejecutó un tiro libre con peligro, luego de una falta que recibió Guerra. La defensora ejecutó con fortaleza y marcó un gran gol al ángulo superior izquierdo de la arquera Laurina Oliveros para el 1-0.



El segundo tiempo fue bastante propositivo, donde Boca Juniors empezó a salir más en el ataque buscando el empate, mientras que el Deportivo Cali se replegó bien de momento en defensa y seguía insistiendo en la delantera, para aumentar la ventaja. Al minuto 60, las de Buenos Aires enviaron un balón al área, Carabalí rechazó de cabeza, Estefanía Palomar tomó el rebote sin marca y remató para anotar el empate parcial a un gol.



Las vallecaucanas seguían sin retomar el control del esférico y el técnico Jhon Alber Ortiz realizó las primeras dos modificaciones. Ingresaron Lady Andrade y Farlyn Caicedo por Manuela Pavi y Tatiana Ariza. Después el entrenador Jorge Martínez hizo lo mismo. Saltaron al campo Melani Concha y Amancay Urbani por Camila Gómez y Brisa Priori.



Los dos equipos seguían buscando el segundo del compromiso, pero les faltó claridad en los metros finales del campo. Sobre el minuto 80 de juego, las caleñas tuvieron varias aproximaciones, aunque sin fortaleza en la definición final. Dos minutos después, volvieron a organizar un contragolpe con una secuencia de pases, pero Farlyn no pudo concretar frente al arco.



En los últimos instantes no se hicieron más daño y todo se definió desde los cobros del punto penal.



En los disparos, las Xeneizes fueron más eficaces y vencieron 3-0, donde anotaron Noelia Espíndola, Melani Concha y Estefanía Palomar. Mientras que en las verdiblancas erraron Carolina Arias, Jorelyn Carabalí e Ingrid Guerra.



El próximo partido del Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina 2022, será por el tercer y cuarto puesto con el perdedor del encuentro entre América de Cali y Palmeiras de Brasil, el próximo viernes a las 2:00 de la tarde. Ese mismo día, pero a las 5:00 de la tarde, Boca Junior afrontará la final con el ganador de la llave mencionada. Ambos duelos serán en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito en Ecuador.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15