Colombia se sujeta al dicho: la tercera será la vencida vs Nigeria

Después de una histórica participación en su quinto Mundial Sub-17, Colombia no se cansa de superarse a sí misma ante las grandes pruebas que la Copa del Mundo le ha puesto encima. Primero, un grupo complejo con España y México, actual campeona y subcampeona del certamen en 2018 que se llevó a cabo en Uruguay, y ante una China que anteriormente, había vencido a las colombianas 3-1.

El semblante es el mismo: una semifinal ante Nigeria, así como la tuvo la Sub-20 en Alemania 2010. Ahora en la India, es la Sub-17 quien tiene esa oportunidad en su quinta participación en la Copa del Mundo de la categoría. Con Linda Caicedo comandando el ataque en óptimas condiciones, se espera que las cafeteras puedan meterse en la final esperando a Alemania o España.



Colombia superó su grupo con una Linda Caicedo inspirada que contó con socias del América y Deportivo Cali como Orianna Quintero y Juana Ortegón. El dominio de las escuadras caleñas ha dado de qué hablar en el Mundial Femenino Sub-17 también mientras las escarlatas y azucareras están dejando por lo alto el nombre del país en Quito, Ecuador.



En la India, Carlos Paniagua sabe lo difícil que será enfrentar al biotipo y el portento físico de Nigeria, pero tienen encima el último antecedente contra Tanzania, una selección nacional similar a las nigerianas, caracterizadas por la velocidad. Tal vez el plus que tienen las contrincantes de la semifinal es que tienen una ofensiva que también ha dado de qué hablar con una de las máximas asistentes en el certamen. Amina Bello comanda el ataque con Blessing Emmanuel.



Nigeria viene de vencer a Estados Unidos en un juego marcado por las penas máximas. El gol inicial de las africanas fue desde esa vía y se definió por los lanzamientos desde el manchón blanco. Este puede ser un plus en este tipo de definiciones, y las nigerianas saben bien lo que es patear penaltis.



La Selección Colombia tuvo las últimas prácticas en Goa en donde se llevará a cabo el partido. Trabajaron mucho la pelota quieta sabiendo que el biotipo de Nigeria puede ser un problema enorme. Es por eso que ha sido un ejercicio primordial para Carlos Paniagua, mientras que María Camila Correa y Orianna Quintero en rueda de prensa mencionaron que ya saben cómo contrarrestar el juego de Nigeria, y lo emplearán de la mejor manera.



Con un combinado nacional completo tras el regreso de María Camila Correa a la banda izquierda, que dejó mucha seguridad contra México siendo una de las figuras, se resuelve un problema. La duda será cómo saldrá la zaga defensiva si Cristina Motta, quien hizo las veces de lateral jugará de central acompañada de Mary José Álvarez o Álvarez estará como mediocampista y Motta con Stefanía Perlaza. Tal vez esa sea la duda más grande, ante la confirmación de la recuperación de Linda Caicedo que está en óptimas condiciones.



Carlos Paniagua sabe que no es imposible vencerlas. En rueda de prensa mantuvo, “hay un dicho en Colombia que dice que la tercera es la vencida y creo que será esta. El grupo está alegre y motivado y no va a dejar pasar esta oportunidad de estar en una final de un campeonato del mundo. Se ha trabajado muy fuerte para esto, estamos muy lejos de nuestro país y tenemos un sueño y es volver con la Copa del Mundo, pero para poder llevar la Copa hay que pasar la semifinal que no va a ser fácil, contra un equipo con mucha historia como es Nigeria (…) En lo mental el equipo está muy bien y esto parte del trabajo táctico, las jugadoras se sienten con seguridad y confianza. La verdad les quito mucho la presión, quiero que ellas disfruten esta instancia, que sepan que les ha costado mucho estar en una semifinal de esta categoría, que se diviertan porque si se divierten lo más seguro es que logremos un buen resultado”.



Nigeria se ha enfrentado en dos ocasiones a la Selección Colombia. La primera ocasión fue en el 2012 en Azerbaiyán que las colombianas perdieron 0-3, y en 2014 en Costa Rica, tampoco pudieron sumar con una derrota de 1-2. Este será un nuevo capítulo y Carlos Paniagua saldrá con todo su arsenal.



Alineación probable:

Luisa Agudelo; Ana María Guzmán, Cristina Motta, Mary José Álvarez, María Camila Correa; Orianna Quintero, Juana Ortegón, Natalia Hernández, Gabriela Rodríguez; Linda Caicedo y Yésica Muñoz. DT: Carlos Paniagua.

Fecha: miércoles 26 de octubre

Hora: 6:00 A.M. (hora colombiana)

Estadio: Fatorda (Goa, India)

TV: DirecTV Sports y Caracol

Online: www.futbolred.com