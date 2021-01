Fichajes y pretemporada: Santa Fe camina a Libertadores Femenina

El próximo viernes iniciará de manera oficial la pretemporada de Independiente Santa Fe femenino y lo hará con dos caras nuevas, tras el fichaje confirmado de Tatiana Ariza y Sara Páez, procedentes de Millonarios.



El gerente deportivo de las campeonas, Diego Perdomo, no descartó la posibilidad de más fichajes pensando en el torneo continental, en el que buscarán el segundo trofeo para el país. Cabe destacar que Colombia conquistó el de Brasil 2018 con Atlético Huila, cuyo proyecto era liderado gerencialmente por Perdomo.

Las leonas tuvieron unas semanas de descanso después de conquistar la Liga Femenina 2020 y retomarán muy rápido, pues no quieren perder tiempo. Se realizarán exámenes médicos, previo al inicio de entrenamientos programado para el día viernes.



La Conmebol Libertadores Femenina se jugará del 5 al 21 de marzo en Argentina, pues estaba programada para octubre del 2020, pero por cuenta de la pandemia tuvo que reprogramarse. Este año se tendrán dos competencias continentales, una en el primer semestre, y la del 2021 en octubre.



Sobre los fichajes de las leonas, Perdomo reconoció el talento de ambas jugadoras, quienes fueron líderes, referentes y de las más destacadas en el cuadro embajador. Páez ha sido Selección Cundinamarca, Selección Colombia Sub 17 y Sub 20, jugó para Iowa Western College de Estados Unidos y Fortaleza CEIF.



Por otro lado está Tatiana Ariza, de importante trayectoria en selecciones Colombia. Jugó para Elpides Karditsas de Grecia, Houston Aces de Estados Unidos y en 2020 jugó para Millonarios, donde compartió con Páez.



Santa Fe no es el único representante de Colombia en la Copa Libertadores, América de Cali el subcampeón, también representará al país en Argentina y desde ya confirma la continuidad de Natalia Giraldo, Catalina Usme, Joemar Guarecuco, Carolina Pineda, Jessica Caro, Yisela Robledo, Manuela González y Liseth Ocampo. De igual manera anunció los fichajes de Diana Ospina, procedente de Independiente Medellín, y Daniela Arias, que jugó la última temporada con Junior.



Además de Santa Fe y América por Colombia, la Libertadores Femenina contará con participación de Boca Juniors y River Plate (Argentina), Corinthians, Ferroviaria y Associaciao Esportiva Kindermann (Brasil), Santiago Morning (Chile), Peñarol (Uruguay), Universitario (Perú); Libertad, Limpeño y Sol de América (Paraguay), El Nacional (Ecuador). Falta por definir equipo de Bolivia, Venezuela y un copo de Chile.



Así le ha ido a Colombia en diez ediciones:



El único título se conquistó con Atlético Huila (Conmebol Libertadores Brasil 2018), se tiene un subcampeonato con Formas Íntimas (2013) y dos terceros lugares: Formas Íntimas (2009) y América de Cali (2019). Santa Fe ya participó en 2017, tras coronarse campeón de la Liga ese año,