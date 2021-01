¡Con sello Cambindo! Quindío, primer semifinalista de Copa Betplay

En el estadio Centenario de Armenia se abrió el telón para el fútbol colombiano en 2021. Deportes Quindío, único sobreviviente de la B en la Copa Betplay, superó 2-0 a Alianza Petrolera que venía de eliminar a Millonarios. El conjunto milagroso se instaló entre los cuatro mejores del campeonato, con un Diber Cambindo figura.

El partido inició con propuesta del visitante. Los dirigidos por Wilson Gutiérrez, con ocho novedades en la titular en relación al último partido de 2020, mostraron una propuesta interesante con los jóvenes Edwin Torres y Brayan Gil, pero no estuvieron finos para concretar las opciones que tuvieron.



La primera de esta dupla fue una jugada por derecha de Torres, quien metió un centro para Gil; remate que pasó muy cerca al palo del arquero Jefferson Sánchez. A los 39’, nuevamente Edwin ganó el duelo por la banda y le metió un pase a Brayan, quien no consiguió mandarla al fondo.



¡El que no los hace los ve hacer!... y Deportes Quindío hizo el honor. Se jugaba el último minuto del primer tiempo, cuando Roy Castillo metió un centro, como con la mano, para que el goleador Diber Cambindo conectara de palomita, tras ganarle la marca a Carlos Pérez.



Para el complemento, Quindío no salió a especular y muy temprano sentenció el 2-0. Se jugaba el minuto 48 cuando, nuevamente Cambindo, en una acción muy parecida a la del primer gol, apareció para marcar nuevamente de cabeza, aprovechando una desatención en la marca. Se elevó para empalmar tras el buen centro de Christian Mina.



Con la ventaja, Deportes Quindío se dedicó más a defender conformándose con el resultado. Alianza se adueñó de la pelota pero no supo administrarla. En los últimos 12 minutos, Freddy Flórez se hizo importante buscando el arco rival. Primero lo hizo a los 79' con un remate de media distancia que se fue desviado, y en tiempo de adición con un zapatazo que rechazó el portero Sánchez.



Síntesis

​

Copa Betplay – Cuartos de final

Deportes Quindío 2-0 Alianza Petrolera

Estadio: Centenario, Armenia



Deportes Quindío: Jefferson Sánchez; Brayan Ceballos, Wilmer Palacios, Jesús Figueroa, Olmes García; Roy Castillo, Yeison Carabalí, Christian Mina, Jader Quiñones; Luis Miguel Carabalí, Diber Cambindo.

DT: Óscar Héctor Quintabani

Goles: Cambindo (45’+1, 48’)

Amonestaciones: Freddy Flórez



Alianza Petrolera: Ricardo Jeréz; Santiago Roa, Luciano Ospina, Carlos Pérez, David Cuperman; Juan Daniel Roa, Freddy Flórez, Cléider Alzate; Bayron Garcés, Brayan Gil, Edwin Torres.

DT: Wilson Gutiérrez

Goles: No hubo

Amonestaciones: Wilmer Palacios