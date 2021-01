¡En apuros! Armenia no prestará el Centenario para Tolima vs Nacional

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia dio a conocer oficialmente que no prestará el estadio Centenario para el partido del jueves (8:00 pm) entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, por cuartos de final de Copa Betplay. El elenco pijao estaría buscando ahora el préstamo del estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

En un anuncio publicado a través de twitter, Imdera aseguró que el duelo entre Tolima y Nacional no será en el estadio Centenario de Armenia, al que acudió el equipo vinotinto y oro ante la imposibilidad de jugar en su estadio, en el que adelantan algunas adecuaciones.



“De acuerdo con las decisiones adoptadas en marco del consejo extraordinario de seguridad llevado a cabo este miércoles en la alcaldía de Armenia se tomó la decisión de no hacer el préstamo del estadio Centenario para el partido de cuartos de final de Copa Colombia entre Deportes Tolima y Atlético Nacional”, indica el comunicado.



Y agrega que “se analizaron las medidas decretadas por el Gobierno Nacional con relación a la afectación y el alto riesgo que presenta la ciudad frente a la pandemia de Covid-19 y se determinó no otorgar el permiso programado para mañana jueves 14 de enero e inmediatamente el instituto le comunicó la decisión a los directivos del Deportes Tolima”.



Según se conoció también, el equipo tolimense ya estaría adelantando el préstamo del estadio de Pereira, por tema de cercanía. Están a la espera de confirmar el nuevo escenario para el compromiso que será este jueves a partir de las 8 de la noche, y que entregará semifinalista en el campeonato que integra a los equipos de la A y la B.



Este miércoles en la tarde (5:30 pm), Deportes Quindío recibirá a Alianza Petrolera por la llave de cuartos.