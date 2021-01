Deportes Tolima vs Nacional, sin estadio: Dimayor tomó una decisión

Dimayor se pronunció sobre el caso Deportes Tolima vs Atlético Nacional, a jugarse este jueves (8:00 pm) por los cuartos de Copa Betplay, pero que se quedó sin estadio tras la negativa de la Alcaldía de Armenia de prestar el Centenario. El compromiso fue aplazado y no tiene fecha definida.

"El Departamento Deportivo de la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar que el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2020, entre Deportes Tolima vs Atlético Nacional, es aplazado por las decisiones de salubridad que adoptaron las autoridades locales de Armenia, para contener la pandemia Covid-19", publicó Dimayor.



También precisa que el compromiso se programó en el estadio Centenario de Armenia, por solicitud del Deportes Tolima, debido a que el escenario deportivo Manuel Murillo Toro de Ibagué no cuenta con fluido eléctrico y los camerinos continúan en remodelación.



Tanto Tolima como Nacional se encontraban este miércoles en Armenia, a la espera del partido, pero en horas de la tarde el club pijao fue notificado por parte de Imdera sobre la decisión de no prestar el estadio. En Ibagué aseguraron que el club buscaría el préstamo del Hernán Ramírez Villegas, pero la alcaldía de Pereira tampoco habría con buenos ojos la disputa del partido por los casos positivos de Covid-19 registrados en la ciudad.



Dimayor informó que la reprogramación del partido será entregada cuando se tenga definido el estadio. El ganador de esta llave se medirá el equipo que se imponga en el estadio Libertadores, donde Deportivo Pasto y América de Cali, prometen sacarse chispas.