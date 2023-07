Rumbo a Alemania: Catalina Pérez fue anunciada en Werder Bremen

La consistencia de Catalina Pérez con la Selección Colombia en el Mundial Femenino 2023 ha hecho que este lunes el Werder Bremen haya anunciado el fichaje de la jugadora colombiana para la próxima temporada.



La guardameta del seleccionado colombiano fue anunciada en el club alemán de la Bundesliga femenina este lunes de una forma particular.



A través de sus redes sociales, el equipo subió un vídeo en donde abren el álbum de láminas del Mundial y allí colocan la parte de la Selección Colombia. Sin embargo, hace falta el cromo de Catalina y allí lo colocan dando a entender que han adquirido a la colombiana.

La nacida en Manizales llega al club alemán procedente del Avaí brasileño, club en el que disputó siete partidos.



Pérez tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo ya que previo a su experiencia en Alemania, estuvo en Betis, Napoli y Fiorentina, club que le dio el paso al Viejo Continente ya que previamente militó en el New England Mutiny de Estados Unidos.



La arquera se unirá a la dinámica del equipo femenino de Werder Bremen tras el final del Mundial donde Colombia buscará seguir siendo protagonista y llegar a rondas importantes.



“Estamos muy contentos de que Catalina, una portera con experiencia internacional, haya decidido unirse al Werder Bremen y a la Bundesliga. Con este compromiso, comenzamos la nueva temporada con un gran e interesante trío de porteras”, mencionó Birte Bruggemann.



Finalmente, Catalina dio sus primeras palabras como nueva jugadora de Werder Bremen: "Tengo muchas ganas de Werder Bremen y la Bundesliga. Werder es un club tradicional y la Bundesliga es una de las mejores ligas del mundo. No puedo esperar para jugar allí. Las conversaciones con el club han sido muy buenas, así que no puedo esperar para conocer al equipo e intentar lograr nuestros objetivos. con ellos."