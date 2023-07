Se definen grupos D y E: partidos Mundial femenino del 1 de agosto

Se siguen definiendo los últimos cupos a los octavos de final del Mundial Femenino 2023 y este martes se jugarán los duelos válidos por la última fecha de los grupos D y E.



En cuanto al grupo D el cual comprenden Inglaterra, Dinamarca, China y Haití, las inglesas querrán asegurar su pase como primeras de la zona ante China, mientras que las asiáticas quieren dar el campanazo y clasificar a octavos.



No obstante, las chinas deberán esperar el resultado entre daneses y haitianas para conocer su futuro en la competición.

Por otro lado, en el grupo E, Estados Unidos quiere sellar su clasificación ante Portugal, pero un triunfo de las lusas y una victoria de Países Bajos ante Vietnam las saca del Mundial, por lo que todo será a todo o nada.



Mientras que un tropezón de las neerlandesas y dependiendo del resultado entre estadounidenses y lusas puede generar su eliminación temprana del Mundial.



Partidos del Mundial Femenino del 1 de agosto



Grupo E



Vietnam vs. Países Bajos



Hora: 2:00 a.m.



TV: DSports



Portugal vs. Estados Unidos



Hora: 2:00 a.m.



TV: DSports / Caracol / RCN



Grupo D



China vs. Inglaterra



Hora: 5:00 a.m.



TV: DSports



Haití vs. Dinamarca



Hora: 5:00 a.m.



TV: DSports