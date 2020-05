Durante la cuarentena, Leicy Santos habló de sus objetivos en Atlético

Europa fue uno de los primeros continentes en que suspendieron las competencias de fútbol a causa del covid-19 y donde sigue manejándose la posibilidad de cancelación, incluso por lo que resta de año.



Sin embargo, no hay decisiones oficiales y continúa la incertidumbre, con la mayoría de los clubes preparando a sus jugadores a través de entrenamientos virtuales, y unos pocos que han ido retomando la actividad, eso sí, cumpliendo ciertas medidas de seguridad.

Siendo España uno de los países con mayor cantidad de contagiados, es lógico que ni el Gobierno ni la dirigencia deportiva no haya dado todavía una fecha probable para reiniciar las competencias masculinas y femeninas, en las que Colombia cuenta con varias protagonistas.



Una de ellas es la cordobesa Leicy Santos, de 23 años, con paso por Generaciones Palmiranas, Independiente Santa Fe, la Selección Colombia en todas sus categorías y actualmente en el Atlético de Madrid, al que llegó en agosto de 2019.



Después de realizar algunas actividades en casa, atendió la llamada de Futbolred, para hablar inicialmente de lo que ha sido el último mes: “Tratando de entretenerme y hacer cosas para que los días pasen rápido, entrenar mucho, estar aquí con mis compañeras”.



Leicy reconoce que esta atípica situación, que obliga a entrenarse en casa, exige una mayor exigencia de parte de los futbolistas: “Esta situación si lo lleva a uno a tener mayor grado de responsabilidad, a veces es difícil porque uno se levanta sin ganas, desmotivado por hacer siempre lo mismo o simplemente entrenar por entrenar, porque sabes que no vas a jugar por ahora. Pero de eso se trata, en este tipo de situaciones es donde uno más profesional debe y tiene que ser”.



Confiesa que afortunadamente han encontrado todo el apoyo en la dirigencia: “El equipo siempre está muy pendiente de lo que hacemos, esperando lo que va a pasar, si vamos a seguir la Liga, si vamos a continuar en la ‘Champions’, no sé”.

En cuanto a su objetivo particular, una vez se reinicien las competencias, dijo que “queremos seguir en la ‘Champions’, ir avanzando, pero en este momento todo es una incertidumbre, lo único que espero y deseamos es que todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible, pero van las cosas, es muy probable que no se juegue siquiera la Liga local ni la ‘Champions’. No hay una respuesta clara a la situación ”.



Pese a que este año apenas está culminando su cuarto mes, la volante nacional está en la mitad de una balanza que mide positivismo y escepticismo: “Lo que resta de temporada normal son dos meses, porque el campeonato se acababa el 30 de mayo y en el resto de allí para allá no teníamos más competencia, en realidad lo que queda es un mes, teniendo en cuenta el calendario normal”.



En el momento del corte de la Liga, Atlético de Madrid era segundo, a 9 de puntos del Barcelona, en ‘Champions’ estaba en octavos para enfrentar al cuadro azulgrana. Santos había conseguido 6 goles. Últimamente era fija en la formación titular.



Hace una pausa en el diálogo cuando se le vuelve a tocar el tema de un eventual retorno a las canchas: “Nadie conoce qué va a pasar, nadie sabe nada, lo único es lo que dice el Gobierno por una parte y las entidades deportivas por otro lado. Poco a poco me he ganado el lugar y esa titularidad en el equipo, ojalá cuando volvamos siga así”.



Sobre la forma en que ha ido convenciendo al cuerpo técnico de su potencial futbolítico, ex´licó que “como se logran todas las cosas, con trabajo y mucho esfuerzo. Volante diez es mi posición y en la que me siento más cómoda, pero acá estoy un poco más retrasada, de volante seis u ocho. Me exigen más sacrificio, como se ve en Europa”.



También dedicó un espacio para una autorreflexión, tan oportunas en este tiempo de analizar lo bueno y lo malo: “Mi vida personal es bastante tranquila, estoy en una de las mejores ligas, España está creciendo y para nadie es un secreto que el Atlético es un equipo top a nivel mundial, el esfuerzo y el trabajo que tú haces durante todos estos años de preparación al final creo que salen los resultados y esto es uno de esos esfuerzos que he hecho en mi vida”, agregó.



Sobre el recibimiento a su compañera Carolina Arias Vidal, la caleña que se incorporó este año club, dijo que “bien, el club siempre está abierto a cualquier jugadora que llegue, para mí mucha felicidad, con Caro nos conocemos desde la Selección hace mucho y yo estoy feliz de tenerla acá”.



De la Liga femenina colombiana, que pareciera no tener eco por estos días, expresó que “el apoyo lo deberíamos hacer todos, no solo es cuestión del Gobierno ni de Dimayor, sino una labor de todos, para que ojalá logremos tener una Liga estructurada y una Liga que le dé las más condiciones a las jugadoras colombianas. No es un secreto que la futbolista colombiana y la latina en general suelen destacarse por su técnica al final cuando vienen a las ligas europeas”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces