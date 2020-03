El acoso del que fue víctima Nicole Regnier en Junior de Barranquilla

Nicole Regnier es una de las mujeres más destacadas en el fútbol femenino. Fue la primera mujer en ponerse la camiseta del Atlético de Madrid, aunque eso le costara lágrimas y sufrimiento a los 18 años de edad.



Pero luego de ese trasegar por Europa, la vallecaucana volvió al país y se puso la camiseta de América, lo que también dejó polémica, pues ella siempre se ha identificado como hincha del Deportivo Cali, que para esa época no tenía equipo femenino.

Para el 2018, Nicole Regnier se sumó al Junior, pero fue uno de los momentos más difíciles de su carrera por culpa del acoso del que fue víctima por parte del entrenador Álvaro Núñez, exfutbolista. Así lo contó en ‘Otro Podcast Más’, de Christian Solano y Sebastián Heredia.

“Futbolísticamente quedé en deuda, pero tuvimos muchos problemas. Desde la primera semana que llegué a Barranquilla me reuní con toda la gente y les dije que el técnico no iba a funcionar. Él escribía y mandaba cosas terribles en un grupo de whatsapp que teníamos y allí estaba la delegaba del equipo, pero no pasaba nada”, contó la propia futbolista.



Sin muchos detalles, Regnier contó que los comentarios pasaban a ser vulgaridades: “Una cosa es un piropo, que tampoco debía hacerlo. Me parecen bien los hombres caballerosos y espero que eso no acabe, pero hay comentarios que ya son vulgaridades, frases sexuales y eso está mal. Llegó un punto en el que pasaba muy seguido y una vez pasó muy feo al frente del grupo antes del entrenamiento y yo me fui a hablar a las oficinas, me pidieron que continuara, pero fue desastroso”.

Álvaro Núñez, exfutbolista y entrenador del fútbol femenino. Foto: Tomada de EL HERALDO

El tema llegó a tal punto que Regnier tuvo que acudir a la justicia: “Yo a él le hice una denuncia por tema de acoso y abuso porque era un tipo muy irrespetuoso. Tuve muchísimos inconvenientes y estuve a punto de renunciar por todas las guachadas y barbaridades que él me decía”.



Por ese hecho extrafutbolístico, la jugadora vallecaucana no pudo tener un gran desempeño pues “donde uno no está tranquilo, nunca va a rendir. Yo estaba muy colapsada mentalmente y no lo disfruté. Amé a la ciudad y quedé en deuda con las personas porque siempre me apoyaron”.

Aunque eso sucedió en el 2018, Álvaro Núñez fue capturado en el 2019 cuando estaba en ropa interior con una joven de 16 años que era integrante del equipo femenino que él dirigía en aquel momento.



Así, Núñez se une a los entrenadores del fútbol femenino que deberían estar alejados de este deporte por estos hechos.



Escuche aquí toda la historia de Nicole Regnier