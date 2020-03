Jugador confiesa método para contener a Messi: ¡turnarse las patadas!

Una de las misiones más difíciles, sin duda, es tener que marcar a Lionel Messi, Decenas de jugadores han fallado en el intento. Otros, como Felipe Melo, tienen su propia estrategia.

“Messi es un jugador único. Cuando nosotros con la selección brasileña jugábamos contra él decíamos “tenemos que pegarle patadas una vez cada uno, tenemos que ir rotando”,dijo.



Claro, según Melo, no se trata de hacerle daño sino de incomodarlo, nada más: "Si no es difícil, un jugador así no hay manera de marcarlo. Y no digo pegarle patadas para romperlo, sino una falta táctica, cortarle el ritmo, molestarlo”, sentenció Felipe Melo en entrevista con el diario Clarín de Argentina.



Para Melo, hoy jugador de Palmeiras, no hay discusión sobre Messi: “es el mejor de la historia”... No es un detalle menor viniendo de la tierra de Pelé...