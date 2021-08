Clásico antioqueño femenino para ambientar el día del departamento

Atlético Nacional recibe a Independiente Medellín – Formas Íntimas, por la séptima fecha en el grupo B de la Liga femenina 2021. Las verdolagas son segundas en una zona muy apretada y enfrenta a las poderosas que no pasan un buen momento deportivo y de no sacar puntos en este juego, reducirán sus opciones de clasificar a las semifinales.

Atlético Nacional a sustentar los buenos resultados obtenidos por fuera de casa



Los dirigidos por Diego Bedoya llegan al clásico tras imponerse en tierras santandereanas contra Bucaramanga y Real Santander, aunque no tuvo mucho brillo, logró sacar seis puntos que lo ponen en el segundo lugar de la tabla. Sin mucho tiempo para preparar este partido, el técnico Bedoya se enfocó en optimizar el frente de ataque.



“Este grupo desde que se comenzó, sabíamos que iba a ser muy reñido, están muchos de los equipos favoritos en la Liga femenina. Más que hacer cuentas, tenemos en claro los partidos que nos quedan, sumar en la mayoría de encuentros. Buscar los resultados, en este clásico será un juego donde ambos equipos buscarán el resultado”, indicó Bedoya.



Sobre el planteamiento del partido, el estratega precisó que “seguimos buscando el equilibrio, poco a poco vamos tomando la confianza necesaria, esperamos mantener el cero en nuestro arco y buscar los goles que nos permita lograr la clasificación”.



En cuanto al rival, “será un partido donde debemos elaborar mucho, mejorar la pelota quieta, las acciones de balón parado, hemos mejorado en la definición. La posesión será importante para ambos equipos, queremos conseguir los tres puntos. Esperamos que estén tranquilas, tienen toda la actitud y confiamos que podamos conseguir una victoria que todos queremos”.



Por su parte, Leysy Pulgarín comentó que “el equipo está concentrado, con muchas ganas de jugar el clásico, vamos por los tres puntos. Debemos estar tranquilas, ir por el gol, corregir esa ansiedad y mantener el nivel de juego que hemos ido alcanzando en los últimos partidos”.



Medellín con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea



Los flojos resultados en el Atanasio, pone en aprietos a Medellín – Formas Íntimas, quienes marchan cuartas en la tabla y que deberán mejorar esa parte si quieren alcanzar uno de los dos lugares en semifinales. Aunque son visitantes en el papel, es fundamental que el equipo mejore en su juego para no tener mayores dificultades en los cuatro encuentros que les quedan.



En cuanto a novedades, Valeria Candanoza, Yurleidis Doria y Greicy Landázury no están disponibles para el compromiso, debido a que sus pruebas PCR arrojaron resultados positivos para Covid-19. Las jugadoras se encuentras asintomáticas, aisladas y seguidas de cerca por el departamento médico del club.



“El profesor Carlos (Paniagua) cree en nuestras capacidades, tenemos un equipo para pelear cosas importantes, por eso debemos interpretar bien las ideas a la hora de salir al terreno de juego”, señaló la jugadora Sara Vargas.



Además, “previo al clásico estamos muy sólidas, conscientes que debemos ganar este partido para buscar la clasificación, la derrota anterior nos sirvió para ajustar detalles en nuestro juego y no cometer errores en los próximos partidos”.



Sobre el equipo, Vargas indicó que “Medellín se ha caracterizado por alzar la cabeza y seguir, nos quedan cuatro partidos que debemos afrontarlo como finales. Es muy importante ganar el clásico para acercarnos al objetivo de la clasificación”.



Finalmente, dejó la invitación a los aficionados del fútbol que celebren el día de la antioqueñidad apoyando en la cancha a poderosas y verdolagas. “Es muy bueno que nos apoyen, se van a encontrar con un buen espectáculo, queremos que nos acompañen en el estadio y que los hinchas del Medellín vayan al Atanasio”.

Datos entre Atlético Nacional y DIM – FI



Por Liga femenina, Atlético Nacional e Independiente Medellín – Formas Íntimas se han enfrentado en cinco ocasiones, con dos triunfos rojos, dos empates y una victoria verdolaga. Yisela Cuesta en Nacional y Estefanía Cartagena son jugadoras que estuvieron defendiendo ambas camisetas.



Para este encuentro, se habilitaron 2000 entradas de occidental alta a un costo de 10.000 pesos cada una. Las pueden conseguir de manera virtual en la página web de Atlético Nacional.





Alineaciones probables



Atlético Nacional: Yenith Bailey; Ana Fisgativa, Kelly Quiceno, Alejandra Peraza; Lizeth Ocampo, Sara Pulecio, Viviana Múnera, Lady Andrade, Lorena Bedoya; Yisela Cuesta, Manuela González.

D.T.: Diego Bedoya.



DIM-FI: Angie Mina; Geraldine Cardona, Sofía García, Diana Vélez, Laura Aguirre; Sara Vargas, Susana Álvarez, Liced Serna, Daniela Montoya, Melissa Rivas, Estefanía Cartagena.

D.T.: Carlos Paniagua.



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Viviana Muñoz Durango (Valle).



T.V.: YouTube Dimayor.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8