Palo venteado: mensaje de Deinner Quiñones aprovechándose de Messi

En Barcelona todavía les duele la salida de Lionel Messi del equipo y su fichaje al PSG, porque los dirigentes lo dejaron ir y no hicieron hasta lo imposible por retener al ídolo.



La noticia le ha dado la vuelta al mundo en la última semana y este martes se confirmó la llegada del argentino al equipo francés, propiedad de los jeques de Catar.



Y por lo que pasó con Messi, Deinner Quiñones, atacante del América de Cali, aprovechó para mandar una indirecta a través de las redes sociales.



Quiñones publicó una imagen en la que se ve a Messi llorando el día de su despedida del FC Barcelona, al lado de su cara de felicidad en la presentación como fichaje estrella del PSG.



A la foto le agregó un mensaje: “Y así es el fútbol, no puedes estar donde no te quieren”.



Palo venteado de Deinner a Atlético Nacional, en el que no le fue como esperaba y facilitó su salida porque no le fue bien con Alexandre Guimarães. Todavía le duele…