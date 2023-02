Linda Caicedo deshoja la margarita: reconoce interés de gigante inglés

Linda Caicedo es la tentación del mercado de fichajes. Por ahora su destino está en Colombia pero todos a su alrededor saben que no durará mucho.

Caicedo está en el radar del FC Barcelona, que públicamente ha manifestado su interés, pero no es el único equipo que quisiera tenerla en sus filas.



"El Chelsea es un excelente club, una excelente liga, con excelentes jugadoras. He recibido varias ofertas y muy agradecida por eso. Creo que se debe a mi gran año y tengo que concentrarme en tomar la mejor decisión. De darse al Chelsea o cualquier liga, lo importante es aportar como persona. Estoy analizando, viendo lo mejor para mí en lo futbolístico y en lo personal”, dijo en el lanzamiento de la Copa Bon Bon Bum.



De esta manera se confirman dos gigantes tras sus servicios, aunque ella intenta no inclinarse por ninguno.



De hecho, sobre Alexia Putellas, figura del Barcelona y ganadora del Balón de Oro, ella comentó: “Es una excelente jugadora, Balón de Oro, la mejor jugadora del mundo. Tiene mucho recorrido, mi admiración y respeto para ella”, aseguró la finalista del Mundial India 2022 Sub 17 con la Selección Colombia.



“En un par de días cumplo 18 años, tengo ganas y expectativas de poder salir. No hay nada concreto todavía. Esperemos el día soñado y que se den las cosas de la mejor manera”, añadió.



Lo que viene ahora es puro optimismo: “Siento yo que el año que tuve en temas de selección fue bueno. El fútbol femenino viene creciendo, no soy solo yo. Mis compañeras también inspiran a los demás a apoyar al fútbol femenino”, concluyó.