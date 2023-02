¿Quiénes son los favoritos al título de Liga Femenina? Los opcionados

La Liga Femenina abrirá su telón en 2023 y con 17 equipos participantes se iniciará esta edición que comenzará este 4 de febrero e irá hasta el 30 de junio, torneo que será finalmente de torneo corto y su sistema de juego inicial será en enfrentamientos todos contra todos con ocho clasificados.



Para esta edición de la Liga Femenina habrá varios equipos que intentarán luchar por el título de 2023, donde el primer candidato sin duda será el América de Cali, vigente campeón del torneo, quien tendrá la obligación de revalidar su experiencia.



Sin duda América de Cali es el principal favorito al título, quienes sumaron buenos refuerzos de experiencia como Elexa Bahr con proceso en selección y su líder Catalina Usme, quien es la mejor jugadora del fútbol femenino colombiano y la carta principal para llevar a las escarlatas a otro título.



Por otro lado, está Atlético Nacional, quien se armó para ser protagonista en esta Liga Femenina y luchar por su primer título de la historia. Para esta temporada, las verdolagas tendrán como motivación haber hecho alianza con Formas Íntimas, el club formativo más exitoso del fútbol femenino y con la llegada de Daniela Montoya, Ana Fisgativa, Yésica Muñoz, entre otras, intentarán lograr el campeonato.



De igual manera, dentro de los favoritos no habrá que dejar de lado a Deportivo Cali, vigente subcampeón de la última edición de Liga Femenina y que ya conquistó el título en 2021 de la mano de Linda Caicedo en aquella ocasión. Para esta oportunidad las azucareras buscarán seguir siendo protagonistas y volver a ganar tras tener refuerzos importantes como Diana Celis y Jessica Romero, jugadoras experimentadas en el fútbol femenino.



Por último, no hay que dejar atrás a los equipos bogotanos como Independiente Santa Fe y Millonarios, quienes han sido protagonistas en las pasadas temporadas pero no han triunfado, aunque por parte de las leonas buscarán su tercer título tras quedar campeonas en 2017 y 2020, mientras que las embajadoras irán hasta ahora por su primer trofeo.



Así se jugará la primera fecha de Liga Femenina 2023:



4 de febrero

Pereira vs Medellín – 2:00 p.m.



5 de febrero

Cortuluá vs América – 4:00 p.m.

Deportivo Cali vs Real Santander – 6:00 p.m.

Junior vs Tolima – 6:00 p.m.



7 de febrero

Nacional vs Boyacá Chicó – 5:00 p.m.

19 de febrero

Llaneros vs Bucaramanga – 5:00 p.m.



Descansa: Santa Fe

Millonarios vs Pasto (aplazado)

La Equidad vs Huila – (aplazado)