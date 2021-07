¡Todo listo! Las juezas para la primera fecha de la Liga Femenina

La comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol informó acerca de las designaciones arbitrales para el arranque de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2021, dando inicio con el partido entre América y Medellín, pactado para este sábado a las 11:00 a.m.

LIGA FEMENINA BetPlay DIMAYOR 2021

FASE DE GRUPOS

FECHA 1



AMÉRICA DE CALI VS INDEPENDIENTE MEDELÍN



CENTRAL: YEIMI L. MARTÍNEZ – CAUCA

Asistente Nro. 1: RUTH V. AREVALO – NARIÑO

Asistente Nro. 2: LAURA C. MARTÍNEZ – RISARALDA

Cuarto Árbitro : LUISA F. MARTÍNEZ – VALLE



MILLONARIOS FC VS LA EQUIDAD



CENTRAL: PAULA FERNANDEZ – BOGOTÁ

Asistente Nro. 1: LEIDY L. ORTIZ – VALLE

Asistente Nro. 2: IRIS ALARCON – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro : MARCELA SUÁREZ – ECAFA



FORTALEZA FC VS LLANEROS FC



CENTRAL: MARIANA QUINTERO – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 1: JANETH JIMÉNEZ – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 2: ALEXANDRA CAÑÓN – ACADEMIA

Cuarto Árbitro : ANGIE BLANCO – ASOCAFA



ATLÉTICO NACIONAL VS REAL SANTANDER



CENTRAL: VIVIANA MUÑOZ – VALLE

Asistente Nro. 1: ADRIANA DELGADO – VALLE

Asistente Nro. 2: MARILYN LÓPEZ – ANTIOQUIA

Cuarto Árbitro : DANNA I. LARGO – ANTIOQUIA



ATLÉTICO BUCARAMANGA VS DEPORTIVO CALI



CENTRAL: MANUELA MORA – BOGOTÁ

Asistente Nro. 1: ELIANA M. ORTIZ – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 2: DIANA PAEZ – NORTE

Cuarto Árbitro : KAREN LOZANO – SANTANDER