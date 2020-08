América de Cali femenino se tiene fe en un grupo complicado

Este miércoles se conoció el sistema de juego de la Liga Femenina de fútbol en Colombia, en la que América de Cali saldrá a defender la corona ganada en la temporada pasada.



El elenco escarlata quedó en el Grupo B, junto al Deportivo Cali, Deportivo Pasto y Junior, llave en la que cada uno jugará 6 partidos, ida y vuelta, que dará cupos a los dos primeros la siguiente fase y a los dos mejores terceros de dicha ronda por una tabla de promedio, que dividirá los puntos obtenidos sobre las seis jornadas disputadas por cada conjunto.

Andrés Usme, técnico de las ‘diablas rojas’, señaló, en charla con FUTBOLRED, que era lo que estaban esperando: “Gracias a Dios, estamos felices porque va a haber torneo, eso es lo más importante hoy. El grupo quedó sabroso, cuando uno va a salir a jugar un torneo tiene que hacerlo contra todos, independientemente de cuál sea el rival. Dicen que es el grupo de la muerte, pero igual hay que salir a darla toda”.

Del proceso que ha mantenido el grupo, a pesar de que no ha podido entrenar en campo, dijo que “así estamos todos, ninguno ha tenido competencia ni cómo entrenar de forma grupal bien, entonces el punto de partida será para todos igual”.

De los grupos restantes, señaló que “entrar a determinar antes de iniciar cómo están los equipos es imposible, hemos por tradición sabido de unos conjuntos que son fuertes y otros no tanto, pero cualquier cosa puede pasar”.

En cuanto al sistema de calendario con 13 clubes, luego que tres decidieron que no iban a participar, expresó: “Ahorita no es para pensar si es la forma o no, si es el torneo ideal o no, si es equitativo o no. Lo importante es que con ante todo lo que ha pasado va a haber torneo”.



Sobre la probable fecha en que iniciará el certamen femenino, aunque la última palabra la tiene el Gobierno nacional, Usme dijo que “lo máximo sería en octubre para que puedan dar los tiempos, si se demora más habría que hacer muchos partidos miércoles-domingos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces