Duelo de leonas: Santa Fe buscará la semifinal frente a rival chileno

América de Cali dio el primer paso hacia la semifinal de la Conmebol Libertadores Femenina 2020, por lo que la primera llave ya quedó definida: Corinthians y América volverán a verse las caras, esta vez por el pase a la final. Este lunes es el turno para las leonas de Santa Fe, que accedieron segundas en el grupo C. Su rival será Universidad de Chile, equipo que se le quedó con uno de sus refuerzos.

Las azules de la capital chilena avanzaron a la ronda de las ocho mejores como líderes del grupo D, con un saldo de dos victorias y una derrota. Los mismos números de las cardenales que cayeron frente a River Plate y vencieron a Atlético SC, de Venezuela, y Sol de América, de Paraguay.



Universidad de Chile superó (0-1) a Peñarol y (5-0) a Sportivo Luqueño, pero en la última jornada perdieron frente a Ferroviaria (1-4), lo que no les impidió acceder a los cuartos como las mejores de su zona. Curiosamente a las chilenas también las conocen como las leonas. Este será un duelo que sin duda promete orden táctico y por qué no, goles. En la fase de grupos Santa Fe convirtió cinco goles y la U se reportó con siete.



Una de las jugadoras referentes es la delantera argentina, Yael Oviedo, quien había sido anunciada como refuerzo de Santa Fe, pero que al final se decidió por el equipo chileno para jugar la Libertadores. “Trataremos de afrontarlo de la mejor manera, creo que este partido será mucho mejor y corregiremos errores", esto pensando en que vienen de perder. "Seguiremos hacia adelante y no renunciaremos a nuestro ideal de juego”.



Santa Fe, a reencontrarse con su fútbol



Las bogotanas buscarán avanzar a la semifinal acudiendo a la generación de juego y presión alta, que le permitió sacar tan buenos resultados en la liga colombiana. En territorio argentino les ha costado finalizar las acciones y han dilapidado varios goles, por lo que en los últimos entrenamientos trabajaron en corregir esos errores de definición. Quieren que sus delanteras estén tranquilas y se destapen, así que la parte mental también será fundamental.



El técnico Albeiro Erazo, campeón en la Libertadores de Brasil 2018 con Atlético Huila, reconoció el trabajo de sus jugadoras en la fase que pasó pero piensan a futuro. "Ellas saben que tienen que luchar hasta el final. Todos los partidos van a ser así, no nos vamos a ahorrar nada".



Las delanteras del campeón colombiano están en deuda con el gol y seguramente esperan saldar esa cuenta en el juego de los cuartos. De los cinco goles que han marcado en la competencia solo dos han sido convertidos por atacantes: Tatiana Ariza (vs Atlético SC) y Diana Celis (vs Sol de América); los otros han sido obra de Fany Gauto, Sara Páez y María Morales, todos frente al equipo venezolano. Kena Romero e Ivonne Chacón, quienes comandaron el ataque cardenal en la liga 2020 no han podido marcar.



Prográmese con las leonas



El compromiso entre la U de Chile y Santa Fe será en el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Morón, este lunes a partir de las 3:00 pm. De allí saldrá el primer semifinalista de la llave 2, que se completará con el ganador del partido entre River Plate, de Argentina, y Ferroviaria, de Brasil.



Cabe destacar que a partir de esta fase se juega un "mata mata", por lo que en caso de persistir el empate se definirá el clasificado en la tanda de penaltis. Santa Fe quiere asegurar en los 90', pero también trabajó los remates desde los 11 pasos este domingo. Ni Corinthians, ni América tuvieron que prolongar sus clasificaciones a 'semis' con los penaltis.