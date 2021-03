¡En la semifinal continental! América dejó en el camino a Boca Juniors

América de Cali derrotó 2-1 este domingo a Boca Juniors en un vibrante compromiso de cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, en el Estadio José Amalfitani, en Buenos Aires (Argentina), y se clasificó a la semifinal, llave que lo enfrentará de nuevo al Corinthians, de Brasil.

Ante la expulsión del técnico Andrés Usme en el partido pasado, las ‘diablas’ rojas fueron dirigidas por Gustavo Pineda, hermano de Carolina. Empezó mejor el cuadro argentino. Al minuto 8, remate de Fabiana Vallejos por encima, falla de América en la marca.



Al minuto 13, centro de Camila Troncoso por la derecha, se estaban confundiendo Lizeth Ocampo y Daniela Arias, pero afortunadamente la arquera Katherine Tapia se quedó con el balón.



En el minuto 17 cabezazo de Tatiana Castañeda y el balón fue conjurado por la guardameta Laurina Oliveros. En el 19, tuvo América tres posibilidades en una sola acción en un tiro libre de Catalina Usme que dio en el horizontal y finalmente el cabezazo de Gisela Robledo se fue por encima.



A esa altura era mucho más profundo América. Manuela González a los 25 pudo haber encontrado más al área, pero remató desviado. Vallejos volvió a insistir en un tiro libre que se perdió sobre el poste izquierdo de Tapia.



Al minuto 45 Manuela González recibió pase de Carolina Pineda y no tuvo ángulo de disparo. Pineda también cobró un tiro libre que se fue por un lado.



En el comienzo del segundo tiempo, América de Cali se fue de frente en busca del arco ‘xeneize’, pero lamentablemente no estuvo acertado en la última jugada.



Minuto 14 centro de Catalina Usme y el cabezazo de Tatiana Castañeda lo detuvo la arquera Oliveros.



Pineda ordenó dos cambios que fueron vitales: Gabriela Rodríguez por Sara Martínez, Wendy Bonilla por Manuela González. Daniela Arias a los 17 no alcanzó a cabecear bajo y el balón se fue al tiro de esquina.



Boca volvió a acercarse apenas al minuto 27 con un remate desviado de Vallejos.



Sin embargo, en el minuto 29 tras un tiro de esquina de Catalina Usme desde la izquierda el balón fue arriba, cabeceó Gabriela Rodríguez y el rebote lo tomó Gisela Robledo para enviar un derechazo justado al palo izquierdo y convertir el 1-0.



Lamentablemente, Estefanía Palomar aprovechó un error de la arquera Tapia al no atenazar bien un centro desde la derecha luego que le ganaran la espalda a Lizeth Ocampo y empató en la propia línea de gol los 34.



Anlly Iglesias entró por Lizeth Ocampo a los 35 en el objetivo de buscar el gol de la ventaja antes de la definición desde el punto penal, en vista de que tuvo muchos problemas América con sus laterales, que en momentos determinantes permitieron el paso de las atacantes argentinas.



La arquera Tapia enmendó al detener dos balones consecutivos en llegada de Boca Juniors.



Pero llegó el minuto 43. Otra vez tiro de esquina desde la izquierda y en una acción idéntica a la del primer gol, doble rebote en cabezazo, esta vez fue Anlly Iglesias a la que le tocó a Gisela Robledo para que con otro derechazo venciera nuevamente la portería de Boca Juniors para el 2-1 merecido del equipo colombiano.



La árbitra chilena María Belén Carvajal le perdonó la roja a una jugadora gaucha por falta a Gisela. El encuentro dejó a las colombianas en la semifinal, en la que enfrentará otra vez al actual campeón, Corinthians. El elenco brasileño ganó 3-0 en el cierre del Grupo A y será una nueva revancha para las colombianas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces