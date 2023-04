No solo se ilusiona Santa Fe: Leicy Santos no descarta volver al FPC

En un futuro, eso sí, no muy cercano, la '10' de la Selección Colombia espera volver a la liga colombiana. Leicy Santos, hoy figura en Atlético de Madrid, le dijo a FUTBOLRED que sea en Santa Fe u otro equipo, volvería a vivir ese ambiente que recuerda con ilusión.



La volante, de 26 años, disputó la primera final femenina en 2017 con un Campín a reventar y junto a las leonas pasó a la historia siendo las primeras campeonas. Sin duda, un momento brillante que marcó su carrera y la catapultó al fútbol de Europa.

"Yo nunca he cerrado esa puerta de volver a ir a jugar a Colombia. Uno como futbolista va de acuerdo a la situación y al momento en el que esté. Me encantaría volver a mi país a jugar y sentir ese ambiente que sentía cuando estaba en Santa Fe, cuando disputábamos el partido previo al masculino", declaró.



La '10' colombiana que fichó con Atlético de Madrid después de tras jugar en 2017 y 2018 con Santa Fe, no se cierra a las posibilidades y cree que podría llegar a otro equipo. "No sé si es Santa Fe u otro equipo pero no descarto esa posibilidad de volver a Colombia a jugar”.



Leicy le hizo un llamado a los entes que rigen el fútbol para que la Liga Femenina en Colombia reciba la atención que merece. Pidió copiar formatos de otros países, incluso el de la Liga de España, para que las futbolistas locales tengan acción todo el año.



"Nosotras como jugadoras hemos insistido mucho en que deberíamos tomar algún modelo de otra liga y empezar a implementarla en nuestro país. Tampoco es que hay que inventar muchas cosas para que funcione. Podemos imitar a la Liga Española o incluso la mexicana que funciona muy parecido al formato de Colombia".



Y agregó que "Es más un tema de gestión y de las personas que estén ahí haciendo que el fútbol funcione, que se dediquen a querer sacarlo adelante y al final es una apuesta. El fútbol femenino no va a dar resultados económicos a corto plazo pero sí los va a dar a mediano y largo plazo”.



Sin embargo, la jugadora del Atlético de Madrid valoró que "Cada año la Liga en Colombia da un paso de calidad y eso lo he venido viendo durante todos estos años, pero nos falta un poco más de estructurarla bien para que de verdad sea vistosa a nivel internacional”.



Finalmente, reconoció que aunque "En el primer año (2017) nuestra liga despegó bien, impactó y la gente disfrutó ver, hay muchas diferencias con ligas como la de México porque allá juegan todo el año. En Colombia se juega tres meses o cuatro meses como mucho, y el resto del año la gente se olvida. Sin la cultura de ir a ver a las chicas jugar pues es complicado que el aficionado se encariñe con el equipo femenino sin tener la continuidad”.