Isabella Echeverri lanzó fuerte dardo al ver convocatoria de Colombia

La exjugadora Isabella Echeverri, una de las más importantes que tuvo la Selección Colombia femenina en años anteriores, volvió a aparecer, pero esta vez para opinar de la convocatoria de Nelson Abadía al Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

A través de sus redes sociales, Echeverri sintió total tristeza al ver la lista definitiva al Mundial y dejó saber una vez más sobre la mesa que existió un posible veto de la Federación Colombiana de Fútbol hacia ella al mencionar que “Nunca me dieron la oportunidad”.



“No les voy a mentir, ayer fue un día duro. Me retiré hace 6 meses, pero ver esa lista y saber que nunca me dieron ni una oportunidad, cuando lo merecía, fue más difícil de lo que pensaba”, mencionó Isabella Echeverri.



Hay que mencionar que Isabella Echeverri estuvo en varios procesos de Selección Colombia y logró disputar el Mundial 2015, Copa América Femenina, fue campeona de Panamericanos 2019 y también disputó Juegos Centroamericanos del Caribe, convirtiéndose en una jugadora pilar en la zona defensiva.



Sin embargo, su estadía en el seleccionado se acabó luego de que ella junto a otras futbolistas referentes, dieran a conocer públicamente algunos problemas con los directivos, en la que en su momento se acusó directamente a Álvaro González Alzate, presidente de Difutbol.





A partir de las denuncias, Isabella Echeverri dejó de aparecer sorpresivamente en las convocatorias de Colombia y tuvo que enfocarse en seguir jugando, pero en 2022 decidió retirarse del fútbol profesional, siendo Monterrey su último equipo.



Por ahora, Colombia tendrá la misión de tener una buena presentación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, logrando evidenciar el crecimiento de las futbolistas en los últimos años tras los éxitos a nivel local e internacional.