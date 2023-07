Linda Caicedo, por la gloria con Colombia: un año lleno de Mundiales

La Selección Colombia Femenina dio a conocer en la mañana de este martes, las jugadoras convocadas para el Mundial Femenino, bajo las ordenes de Nelson Abadía.



La tricolor arrancará su participación contra Corea del Sur, el próximo 25 de julio en Sidney. Además, de los duelos del 30 y 3 de agosto contra Alemania y Marruecos, respectivamente.



Dentro de las llamadas por el estratega, se destaca Linda Caicedo, quien viene haciendo una gran campaña con el Real Madrid, club al que llegó en febrero de este año, tras cumplir la mayoría de edad. En su primera temporada son 13 partidos y tres goles marcados.



No hay duda que con Colombia es de las referentes, llamada a destacar en el Mundial y empezar a escribir su nombre en la élite del fútbol. Y es que desde el año pasado, ha hecho parte de todos los procesos de la tricolor.



Jugó la Copa América, disputó los Mundiales Sub 17 y Sub 20, recordando el subtítulo contra España, como uno de los logros más importantes del deporte nacional. Ahora, se alista para lo que será su primer Mundial de mayores.