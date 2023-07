Las ausentes en Selección Colombia para el Mundial: ¿justa decisión?

Se conoció la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, a partir del próximo 20 de julio.

Lideradas por Catalina Usme, Linda Caicedo y Leicy Santos, las elegidas ya se concentran para un reto fundamental, que debe aprovechar el talento de una generación dorada.



Pero como en toda lista mundialista, las críticas por las ausencias no se han hecho esperar y para muchos hay nombres excluidos que pudieron tener su oportunidad.



La ausencia más notable tiene que ver con Liana Salazar, reciente campeona de la Liga betplay Femenina 2023 con Independiente Santa Fe y quien volvió del fútbol internacional precisamente para ganar el ritmo de competencia y la exposición que no tenía afuera. Hizo todo el proceso desde selecciones juveniles pero no contó para el técnico Nelson Abadía.



Aparecen también en la lista jugadoras como Angie Castañeda, Gabriela Rodríguez y Tatiana Ariza, quienes habían hecho parte del equipo recientemente pero perdieron el pulso definitivo.



Por lesión también quedaron fuera Katherine Tapia, Manuela Pavi y Gisela Robledo, todas parte del ciclo actual de la Selección.



Nuevamente se quedaron por fuera algunas veteranas como Yorely Rincón, jugadora de Sampdoria de Italia, con proceso de Selección y buena actualidad, y Natalia Gaitán, de Tigres de México y ex capitana, ambas con reconocidas diferencias con los directivos de la FCF.