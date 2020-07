¿Por fin mirarán hacia el fútbol femenino? Fecha de reunión en Dimayor

Después de que los varones han avanzado en el reinicio de entrenamientos individuales, sistema de campeonatos, ascensos y descensos, la Liga Femenina espera paciente la noticia de cuándo tendrán competencia, más cuando la Fifa y el Ministerio del Deporte anunciaron aportes económicos para las damas.



Uno de los más preocupados por el certamen es el actual campeón, América de Cali, que ha seguido trabajando ininterrumpidamente. Andrés Usme, su director técnico, confirmó en FUTBOLRED que la próxima semana habrá mayor claridad.

“El lunes a las 10:00 a.m. hay una reunión para definir ese tema, en la que participarán los clubes interesados. No tenemos un número confirmado, han dicho cualquier cantidad, pero sabremos con los que aparezcan en la reunión para hablar de cosas concretas”.



Aunque el primer paso será el nombramiento del presidente de Dimayor, las intenciones de Fifa y el Mindeporte motivan al entrenador escarlata sobre la Liga: “siempre han dicho que la van a hacer, por eso programaron esa reunión, para mirar cuáles son los equipos que van a participar y definir cómo será el calendario y otras cosas”.



De igual forma, se refirió a cómo está su equipo, que defenderá el título ganado en 2019. Dijo que “bien, trabajando duro, cada día sumando trabajo de buena manera para el campeonato, por ahora de forma virtual. Tenemos un grupo interdisciplinar, que planifica los entrenamientos y supervisamos por la plataforma virtual de zoom lo que ellas realizan, todos nos involucramos en el trabajo. Alex Sánchez es nuestro preparador físico”.



Sobre la plantilla actual, afirmó que “continuaron Jessica Caro, que nos acompañó en la Copa Libertadores; Lizeth Ocampo, que regresa, Michell Rengifo, Joemar Guaricuco, Manuela González, Wendy Bonilla, son como las caras nuevas”.



Usme acotó que “esperamos que sea un buen sistema de campeonato, que todo el trabajo que hemos hecho en esta pandemia nos haya servido, empezar a entrenar y que en cancha podemos retomar el trabajo y podamos llevar las niñas a un buen nivel para el campeonato. No creo que sea un torneo muy largo, pero la idea es que haya torneo, por lo menos”.



Este jueves se conoció que Llaneras de Villavicencio sería uno más de los conjuntos que participarían en la Liga Femenina 2020.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces