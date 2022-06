Cali aprovechó los errores ante un América con poca reacción: análisis

Deportivo Cali le ganó el partido de ida de la gran final de la Liga Femenina al América 2-1, en el estadio del Cali en Palmaseca, en el cual las verdiblancas aprovecharon la oportunidad de golpear en momentos fundamentales del compromiso y se llevaron la ventaja para la vuelta en el estadio Pascual Guerrero en la tarde del domingo.



Para FUTBOLRED, este es el análisis del Cali y el América en el juego de ida de la final de la Liga Femenina:

Deportivo Cali



Aprovechar los momentos claves: las verdiblancas supieron golpear en dos instantes importantes del partido, ambas en el comienzo de cada tiempo. En el primero aprovechando la descontracción defensiva del América tras un cobro de costado, finalizando con la definición de Tatiana Ariza, y en el segundo tiempo con un tiro libre de Jorelyn Carabalí, que la guardameta Natalia Giraldo no logró referenciar bien el viaje de la pelota.



El sacrificio del equipo: Cali empezó el partido con dos variantes importantes ante la ausencia de Kelly Caicedo y María Morales, esta última no pudo desde el arranque; en el cual el técnico Jhon Alber Ortiz tuvo que mover un poco el equipo y dándole la confianza a jugadoras muy jóvenes, que respondieron ante la oportunidad y el grupo las apoyó en cada línea del juego para conseguir el tan anhelado triunfo.



El apoyo del público: el marco que tuvo el estadio del Deportivo Cali fue espectacular digno de una final, con una masiva asistencia de público, donde fueron 19.200 almas, que desde las graderías apoyaron a su equipo, siendo una fiesta que aporta mucho al crecimiento del fútbol femenino de la región y de Colombia.



América de Cali



Desconcentraciones que fueron importantes: al América se le fue el partido en dos jugadas y ambas iniciando cada periodo, que sí fueron bien aprovechadas por el Cali. En la primera el tanto las golpeó más de lo esperado y no tuvieron la reacción necesaria y para el segundo, sí lograron una reacción rápida consiguiendo el descuento, pero al final no les alcanzó.



Pocas ideas en el mediocampo: durante el torneo las diablas rojas fueron un equipo que catapultaba muy bien los avances desde el fondo, especialmente por el sector izquierdo con Leury Basanta. Para este juego carecieron de esa oportunidad de ataque y las creativas no consiguieron darle la circulación a la pelota, constándole mucho las llegadas, principalmente en la etapa inicial.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15